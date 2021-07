Fast exakt zwei Jahre nach dem „Störfall“, der bundesweit hohe Wellen schlug, stehen wieder Warnschilder am Freizeitgelände in Manzell. Die Stadt Friedrichshafen rät erneut vom Baden im Bodensee ab. Bei einer Wasserprobe wurde eine über den Grenzwerten liegende Belastung mit E.-Coli-Bakterien festgestellt.

Das weckt Erinnerungen. Am 24. Juli 2019 sperrte die Feuerwehr den beliebten Strand am beliebten Freizeitgelände in Manzell während des Badebetriebs plötzlich ab. Ein Rohr zum Regenüberlaufbecken war verstopft. Fäkalien flossen über den Buchenbach,