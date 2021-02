Es ist halb zwei an einem normalen Werktag. Reiner Kipp steht direkt an dem Schild mit Piktogrammen ballspielender Menschen auf blauem Grund, das den Beginn des verkehrsberuhigten Bereichs der Allmandstraße an ihrer Kreuzung mit der Scheffelstraße markiert. Salopp gesagt: Hier beginnt eine Spielstraße. Der Familienvater hat sich kürzlich an die Stadtverwaltung gewandt, da im besagten Straßenabschnitt die Schrittgeschwindigkeit weder eingehalten noch kontrolliert werde. „Als Anwohner der Allmandstraße mit zwei kleinen Kindern fühle ich mich von der Stadt im Stich gelassen“, formulierte er dies in seinem Schreiben.

Hinweise auf geltende Höchstgeschwindigkeit werden auch mal mit Beschimpfungen quittiert

Vor Ort wird schnell deutlich, was den Anwohner so stört. Innerhalb weniger Minuten fahren die ersten Autos vorbei, teilweise geradeaus aus dem nicht verkehrsberuhigten Teil der Allmandstraße, teilweise biegen sie aus der Scheffelstraße in den Spielstraßenbereich ein. Acht Autos kommen so vorbei. Nur eines von ihnen fährt hörbar ohne Tritt aufs Gaspedal. Kipp schaut ihm nach: „Das ist ein Nachbar, das Auto kenne ich. Der kam wohl gerade aus der Tiefgarage.“

Wie zum Beweis fahren während des aufgrund des Regens kurzen Gesprächs mit Reiner Kipp im Freien einige Autos deutlich zu schnell vorbei. | Bild: Lena Reiner

Kurz darauf fährt wieder ein Auto vorbei. Direkt am Spielstraßenschild gibt der Fahrer hörbar Gas. Kipp zuckt resigniert die Schultern und sagt: „Ich habe schon erlebt, dass ich überholt wurde, als ich hier selbst entlanggefahren bin und mich natürlich ans Schritttempo gehalten habe.“ Auch beschimpft worden sei er schon, als er Fahrer auf die geltende Höchstgeschwindigkeit von rund zehn Stundenkilometern hingewiesen habe.

Was bedeutet Schrittgeschwindigkeit? Ganz exakt festgelegt ist die Schrittgeschwindigkeit, umgangssprachlich: Schritttempo, nicht. Gerichtsurteile gehen von maximal zehn Stundenkilometern aus. Das Bundesministerium für Verkehr definiert Schrittgeschwindigkeit im Kontext der Straßenverkehrsverordnungsnovelle vom 15. Mai 2020 für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen als „4 bis 7, maximal 11 km/h“. Als Faustregel gilt, dass man im wörtlichen Sinne nicht schneller fahren solle, als ein Fußgänger sich fortbewegt. Diese Geschwindigkeit ist im Regelfall ganz ohne Einsatz des Gaspedals zu erreichen.

Was ihn besonders störe, sei, dass die Stadtverwaltung sich nicht dafür zu interessieren scheine, dass die Mehrheit der Kraftfahrzeugführer die Spielstraßenschilder schlichtweg ignoriere. „Ich habe noch nie gesehen, dass hier Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt worden wären“, erklärt er. Das wünsche er sich allerdings von der Stadt und zwar jeweils während der Stoßzeiten vormittags und nachmittags, idealerweise auf Höhe der Pestalozzischule. „Es geht hier um den Schutz der Kinder und Anwohner“, betont er.

Das sagt die Stadtverwaltung In einer Pressemitteilung reagierte die Stadtverwaltung öffentlich auf Kipps Beschwerde: „Aufgrund des Hinweises eines Anwohners der Allmandstraße prüft die Stadt, ob eine zusätzliche Bodenmarkierung und eine noch auffälligere Positionierung des Schildes ‚verkehrsberuhigter Bereich‘ die Situation vor Ort verbessern kann.“ Der Anwohner habe bemängelt, dass viele Fahrzeuge mit deutlich mehr als der vorgeschriebenen Schrittgeschwindigkeit durch die Allmandstraße fahren. „Es ist richtig, dass wir bei einer der letzten Messungen in der Allmandstraße eine relativ hohe Verstoßquote festgestellt haben“, bestätigt Dieter Stauber , Bürgermeister der Stadt Friedrichshafen in seiner Antwort an den Anwohner und kündigt an, dass nun eine verbesserte Markierung und Beschilderung geprüft werde. Außerdem kündigt er weitere Geschwindigkeitsmessungen in unregelmäßigen Abständen an. Die bisher höchste Geschwindigkeit, die im verkehrsberuhigten Bereich der Allmandstraße gemessen wurde, lag der Stadt zufolge bei 36 Stundenkilometern – daher sei ein Bußgeldverfahren eingeleitet worden, zudem gebe es einen Punkt in Flensburg. Ab einer Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um 31 Stundenkilometer droht ein Fahrverbot.

Wir setzen die Verkehrsbeobachtung noch ein bisschen fort, als Kipp wieder nach drinnen zu seiner Familie gegangen ist. Die folgenden Aufnahmen sind im Zeitraum von 13.46 bis 13.48 Uhr entstanden. Stellen mit erkennbaren Passanten sowie autofreie Phasen wurden herausgeschnitten.

Video: Lena Reiner