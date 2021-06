Bodenseekreis vor 1 Stunde

Modell Messe? Landkreis will Flughafen Friedrichshafen anteilig kaufen und Besitzgesellschaft gründen

In einer Sondersitzung beschäftigte sich am Dienstag der Finanz- und Verwaltungsausschusses des Kreistags mit dem Bodensee-Airport. Auch der zweite Hauptgesellschafter neben der Stadt Friedrichshafen will den Flughafen aus der Insolvenz retten und Miteigentümer werden.