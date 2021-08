Bodenseekreis/Ravensburg vor 34 Minuten

Wo wird der Rettungshubschrauber „Christoph 45“ künftig stationiert sein? Das sind die aktuellen Entwicklungen

In Friedrichshafen und der Bodenseeregion wird weiterhin für den Erhalt des bisherigen Rettungshubschrauber-Standorts gekämpft. Doch wie positioniert man sich in Oberschwaben zur im Luftrettungsgutachten empfohlenen Verlegung von „Christoph 45“ einige Flugminuten weiter in den Norden? Und was sagt das Innenministerium zum weiteren Zeitplan?