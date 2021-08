Friedrichshafen vor 1 Stunde

Vor vier Jahren verschwand die „Landshut“ in einer Halle in Friedrichshafen – wie geht es mit der ehemaligen Lufthansa-Maschine weiter?

Im September 2017 kam das geschichtsträchtige Flugzeug publikumswirksam am Bodensee an, seither wird die „Landshut“ in einer Halle am Flughafen in Friedrichshafen gelagert. Ein Besuch vor Ort.