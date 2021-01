Bodenseekreis/Kreis Ravensburg Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Start der Kreisimpfzentren verzögert sich: Corona-Impfungen auch in Friedrichshafen und Ravensburg erst ab 22. Januar möglich

Eigentlich sollten die Kreisimpfzentren (KIZ) in Baden-Württemberg, darunter jene in der Friedrichshafen und Ravensburg, am 15. Januar den Betrieb aufnehmen. Nun hat das Land den Starttermin um eine Woche verschoben.