Friedrichshafen vor 58 Minuten

Weitere Leitmesse findet künftig nicht mehr am Bodensee statt – Reaktionen aus der Region auf den Eurobike-Umzug

Die Fahrradmesse Eurobike zieht 2022 vom Bodensee nach Frankfurt um. Dazu haben die beiden Messegesellschaften Frankfurt und Friedrichshafen ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen Fairnamic gegründet. So wird der Umzug der Fahrradmesse in die Mainmetropole in Friedrichshafen und der Bodenseeregion kommentiert.