An allen städtischen Kitas und Schulen werden sogenannte CO2-Melder eingesetzt. Bestimmte Räume sind nach Angaben der Stadtverwaltung außerdem mit Luftfilteranlagen ausgestattet worden. Wo diese in Friedrichshafen zum Einsatz kommen, welche Kriterien dafür ausschlaggebend und warum kaum Kitas darunter sind, lesen Sie hier.

Tut sich jetzt etwas an Schulen und Kindergärten? Zuletzt waren die Forderungen nach Luftfiltergeräten lauter geworden – auch am Bodensee. Carmen Heritier beispielsweise, Mutter eines Kindergartenkindes, will im Kampf gegen Corona mehr tun als