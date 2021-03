Friedrichshafen Nur für Abonnenten vor 12 Minuten

Corona-Schnelltests wie am Fließband: Mit Termin dauert ein Besuch im Häfler Testzentrum nur wenige Minuten

Seit Donnerstag sind in Friedrichshafen zwei Testzentren in Betrieb. Häfler können sich hier kostenlos einem Corona-Schnelltest unterziehen. Wie das funktioniert? Ein Besuch im Testzentrum in der alten Festhalle gibt Aufschluss.