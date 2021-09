Zum Tag des offenen Denkmals erhalten Interessierte im Bodenseekreis in diesem Jahr Einblicke in 18 verschiedene Bauwerke und Anlagen, die sonst nicht oder nur eingeschränkt öffentlich zugänglich sind. Das teilt das Landratsamt mit.

Das diesjährige Motto „Schein und Sein“ des Aktionstages der Deutschen Stiftung Denkmalschutz solle vielfältige Formen von Illusionen und Täuschungen in den Fokus stellen, Anlass für Perspektivwechsel bieten und auch scheinbar Unscheinbares in den Blick nehmen.

Neu sei diesmal ein zusätzliches digitales Angebot, das die Denkmalerkundungen bis Ende September kontaktfrei und rund um die Uhr möglich machen soll. So lasse sich beispielsweise die ehemalige Bodan-Werft in Kressbronn sowohl virtuell als auch vor Ort erkunden, ebenso das Elektronikmuseum in Tettnang.

Die Hofanlage Milz in Kressbronn-Retterschen widmet sich unter dem Titel „Schönes Denkmal – schweres Schicksal“ Theresia Milz, der letzten Bewohnerin des ehemaligen Bauern- und Schultheißenhofs, teilt das Landratsamt weiter mit.

Wie die Stadt Friedrichshafen informiert, stellt die Ortschaft Raderach gemeinsam mit dem Stadtarchiv Friedrichshafen Kleindenkmale in dem Ortsteil vor. Bei einem Rundgang von einem Markstein der ehemaligen Landesgrenze zu einem Wegkreuz, das an eine durch Feuer zerstörte Hofstelle erinnert, könne die Vielfalt der Raderacher Kleindenkmale entdeckt werden.

Die Führung beginne am Sonntag, 12. September um 11 Uhr und dauere etwa zwei Stunden. Treffpunkt sei in der Fichtenburgstraße 37 in Raderach. Es gebe dort nur wenige Parkplätze. Um an der Führung teilnehmen zu können, müsse man sich bis Donnerstag, 9. September anmelden: entweder per E-Mail an stadtarchiv@friedrichshafen.de oder telefonisch unter 0 75 41/20 91 50.

Joachim Hässler von der Mühle Ittenhauen, die erstmals 1198 erwähnt wurde, organisiert nach Angaben der Stadt ein Online-Angebot. In einer App sollen historische Fotos und Dokumente aus Geschichte und Gegenwart der Mühle präsentiert werden.

Wer historische Dokumente in Bezug auf die Mühle Ittenhausen hat, könne sich bei Joachim Hässler, unter Telefon 01 71/3 32 12 69 oder per E-Mail an hallo@muehle-ittenhausen.de, melden. Nach Absprache könnten diese in die App aufgenommen werden. Das Online-Angebot soll ab Ende August auf der Internetseite des Landkreises abrufbar sein.

Informationen zu allen Aktionen rund um den Tag des offenen Denkmals im Kreis im Internet: www.bodenseekreis.de/denkmaltag