Immenstaad Nur für Abonnenten vor 33 Minuten

In den Nachbarländern Urlaub machen dürfen, aber nicht am Bodensee? Immenstaader stellt Eilantrag gegen Bundesregierung

Der Betreiber des Ferienwohnparks, Jochen Kirchhoff, will beim Verwaltungsgericht Berlin und damit bundesweit durchsetzen, dass Geimpfte und Genesene nach einer Corona-Infektion vom touristischen Beherbergungsverbot in Deutschland ausgenommen werden. Denn in den meisten EU-Ländern sind Hotels oder Ferienwohnungen wieder offen.