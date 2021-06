Bodenseekreis Nur für Abonnenten vor 53 Minuten

Der Bodensee-Airport will für 21,7 Millionen Euro seine Grundstücke verkaufen

Am Dienstag wurde das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung für den Flughafen Friedrichshafen eröffnet. Ende des Jahres bereits soll die Flughafen Friedrichshafen GmbH (FFG) saniert sein, vorausgesetzt, die Hauptgesellschafter, die Stadt Friedrichshafen und der Landkreis, stimmen Ende des Monats dem Finanzplan zu. Zur Rettung soll nun auch der Verkauf sämtlicher Grundstücke der FFG beitragen, wenn möglich an die Hauptgesellschafter.