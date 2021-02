Kann eine Kriminalstatistik in ihrer Gesamtaussage gut oder schlecht sein? Darüber ließe sich gewiss streiten. Bei der Vorstellung der Kriminalstatistik für den Bodenseekreis sowie die Landkreise Ravensburg und Sigmaringen erklärte Polizeipräsident Uwe Stürmer ohnehin: „Es geht uns nicht um eine gute Statistik, es geht uns um eine gute Sicherheitslage.“

Insgesamt weniger Straftaten in den drei Landkreisen

Das aktuelle Zahlenwerk zur Kriminalität im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ravensburg zeichnet dabei durchaus mehrere Entwicklungen nach, die zweifelsohne als gut einzustufen sind – auch wenn sie angesichts der coronabedingten Ausnahmesituation wohl nicht allesamt anhaltend sein werden. Dass in den drei Landkreisen in Summe im vergangenen Jahr weniger Straftaten als 2019 registriert wurden, zum Beispiel. Oder dass die Gewaltkriminalität zurückging und das mitunter sogar deutlich.

In der Aufschlüsselung der insgesamt 28 497 Straftaten stecken zwar auch Entwicklungen, die zweifelsohne als schlecht einzustufen sind. „Wir befinden uns nicht auf einer Insel der Glückseligen. Wir sind in der Region durchaus auch von Kriminalität betroffen und das darf man nicht leugnen“, sagt Uwe Stürmer. In Summe fasst er allerdings zusammen: „Die Sicherheitslage ist gut – auch, wenn das Sicherheitsgefühl etwas anderes abbildet.“

Polizei steigert Aufklärungsquote Insgesamt 18 595 dieser 28.497 Straftaten konnten nach Polizeiangaben aufgeklärt werden. Die Aufklärungsquote sei damit im Vergleich zum Vorjahr von 61,1 auf 65,3 Prozent deutlich gesteigert worden und liege sogar über dem Landesdurchschnitt von 64 Prozent, so Polizeipräsident Uwe Stürmer. „Dass fast zwei Drittel aller erfassten Straftaten aufgeklärt wurden, ist sehr erfreulich und ein Beleg für die professionelle Arbeit der Polizei.“

Entwicklung im Bodenseekreis gegenläufig zum Trend

Ein Blick auf die Gesamtzahl an Straftaten in den einzelnen Landkreisen zeigt: Im Kreis Ravensburg (2019: 13 550; 2020: 12 288) und im Kreis Sigmaringen (2019: 6197, 2020: 6034) ging sie zurück, im Bodenseekreis wurden 2020 mit insgesamt 10 175 Straftaten dagegen sogar mehr als 2019 (9986) registriert.

Rein rechnerisch wäre diese Entwicklung schon durch Abzug eines in Kressbronn registrierten Betrugsfalls mit 311 Geschädigten – hier geht es also um 311 Straftaten – umgekehrt. Der mit 1,9 Prozent vergleichsweise leichte Anstieg bei den Straftaten im Bodenseekreis dürfte nach Einschätzung der Polizei aber insbesondere der Attraktivität der Region in Verbindung mit dem coronabedingt veränderten Freizeitverhalten geschuldet sein. Im Sommer etwa war verbreitet Urlaub zu Hause oder zumindest in Deutschland angesagt. Viele Menschen zog es an den Bodensee. „Und wo mehr Menschen sind, passiert auch mehr Kriminalität„, erklärt Michael Schrimpf, stellvertretender Leiter der Kriminalpolizeidirektion.

Blick auf einzelne Kriminalitätsbereiche

Außer an Sommertagen am See hatten Taschendiebe, die sonst im Gedränge zugreifen, im Coronajahr 2020 aber natürlich eher schlechte Karten. Gerade im Internet nahmen Lug und Betrug laut Polizei dagegen deutlich zu. Wobei sich nicht jede der folgenden Entwicklungen ausschließlich oder überhaupt durch die Pandemie erklären lässt.

Alle Zahlen beziehen sich auf den gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ravensburg Gewaltkriminalität: Weniger Tötungs-, Raub- und Körperverletzungsdelikte Die Zahl der vollendeten und versuchten Tötungsdelikte sank auf 23 (2019: 28). „Zu allen diesen schweren Verbrechen konnten Tatverdächtige ermittelt und beweiskräftig überführt werden“, führt das Polizeipräsidium hierzu aus. „Dieser Erfolg ist insbesondere der intensiven und akribischen Ermittlungsarbeit unserer Spezialisten der Kriminalpolizei zu verdanken“, so Stürmer.



69 Fälle von Raub oder räuberischer Erpressung wurden 2020 erfasst. Die Anzahl der Raubdelikte ging damit nicht nur zurück, im Vergleich zu 2019 (120) war sogar fast eine Halbierung zu verzeichnen.



Auch bei den Körperverletzungsdelikten setzte sich nach Polizeiangaben ein Trend nach unten fort: Die einfachen Körperverletzungen gingen um 184 Fälle auf 2411 zurück, die Fälle der gefährlichen und schweren Körperverletzungen um 47 Fälle auf 670. Auch sei die gute Aufklärungsquote nochmals gesteigert worden: bei den einfachen Körperverletzungen von 92,4 auf 94,5 Prozent und bei den gefährlichen und schweren Körperverletzungen von 85,8 auf 89,4 Prozent. Dazu Polizeipräsident Stürmer: „Unsere Botschaft ist unmissverständlich und die Zahlen machen es deutlich: Wer zuschlägt, muss damit rechnen, ermittelt und im weiteren Verlauf auch zur Rechenschaft gezogen zu werden.“ Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung: Mehr Fälle von Kinderpornografie Nach kontinuierlichen Zuwächsen in den vergangenen Jahren ist die Zahl der Sexualdelikte laut Polizei 2020 erstmals wieder annähernd gleichgeblieben: Es sei ein Anstieg um fünf Fälle beziehungsweise ein Prozent auf insgesamt 498 Fälle registriert worden. Weiter gestiegen seien innerhalb der Sexualdelikte die Fälle des Erwerbs, der Herstellung, der Verbreitung und des Besitzes von Kinderpornografie. Häusliche Gewalt: Warum die Polizei den Rückgang hier nicht unbedingt positiv bewertet Die registrierten Fälle häuslicher Gewalt sind leicht zurückgegangen: um 11 Fälle auf 470. Meist ging es dabei laut Polizei um Körperverletzungen. Die ursprüngliche Annahme, dass sich die coronabedingten Restriktionen deutlich negativ auf dieses Deliktsfeld ausgewirkt haben könnten, lasse sich anhand der Zahlen zumindest im Bereich des Polizeipräsidiums Ravensburg so nicht bestätigen, auch wenn es in den ersten Wochen des Jahres 2021 während des Lockdowns vermehrt entsprechende Fälle gab. Weshalb dieser Rückgang für die Polizei nicht unbedingt positiv zu bewerten ist? „Da bei geschlossenen Schulen und Kindertagesstätten sowie ruhendem Vereinsbetrieb weniger Möglichkeiten bestehen, Verdachtsfälle zu erkennen, muss hier von einem entsprechend erhöhten Dunkelfeld ausgegangen werden.“ Gewalt gegen Polizeibeamte: Erstmals seit zehn Jahren rückläufig Die Anzahl der Gewaltdelikte gegen Polizisten ist von 304 Fällen 2019 im vergangenen Jahr auf 261 zurückgegangen. „Dieser erstmals wieder zu verzeichnende Rückgang darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Zahl nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau bewegt und die Angriffe in etlichen Fällen zudem mit großer Brutalität ausgeführt wurden“, sagt dazu Stürmer. Beleidigungen: Eine Entwicklung, die die Polizei mit Sorge beobachtet 1920 Beleidigungen sind bei der Polizei angezeigt worden – 206 mehr als 2019. „Das scheint zum Massendelikt zu verkommen“, befürchtet Stürmer. Diese Entwicklung beobachte die Polizei mit zunehmender Sorge. Es zeige sich, dass der Umgangston in der Gesellschaft insgesamt rauer werde. „Beleidigungen münden bisweilen in Hasskriminalität. Gerade im Internet war hier insbesondere während der Corona-Krise festzustellen, dass der Respekt gegenüber den Mitmenschen mitunter offenbar komplett verloren gegangen zu sein scheint“, so Stürmer. Dies ist umso bedenklicher, als die Verrohung der Sprache die Vorstufe zu körperlicher Gewalt sein kann.“ Eigentumsdelikte: Nicht nur die Pandemie macht es Einbrechern schwer Die Diebstahlsdelikte gingen um 1098 Fälle auf 4263 zurück. Diese Reduktion zeigte sich laut Polizei bei den Diebstählen in und aus Gaststätten beziehungsweise Hotels (118 Fälle weniger), Verkaufsräumen (129 Fälle weniger), Ladendiebstählen (92 Fälle weniger) und Diebstählen aus Wohnungen (83 Fälle weniger) sehr eindrücklich. Außerdem war ein Rückgang der Diebstähle von Fahrrädern, an und aus Fahrzeugen sowie bei den Taschendiebstählen zu verzeichnen. Schwere Diebstähle haben um 645 Fälle auf 1723 abgenommen. Die Schadenshöhe für Geschädigte reduzierte sich von 3,7 Millionen auf 2,9 Millionen Euro.



Ein deutlicher Abwärtstrend der vergangenen Jahre hat sich der Kriminalstatistik nach auch beim Wohnungseinbruch weiter fortgesetzt. Hier sei die Zahl von 229 Einbrüchen im Jahr 2019 mit 158 Fällen in 2020 nochmals signifikant unterschritten worden. Der Rückgang bei den Wohnungseinbrüchen sei nicht allein auf Corona zurückzuführen, betont Uwe Stürmer. Er ist überzeugt: „Hier zeigt unsere bereits in den vergangenen Jahren etablierte Schwerpunktsetzung nachhaltig Wirkung.“ Vermögens- und Fälschungsdelikte: Falsche Polizisten und weitere Betrüger ergaunern 1,2 Millionen Euro Hier war eine leichte Steigerung um 238 auf 6357 Fälle zu verzeichnen. Die Zunahmen beim Computerbetrug um 55 auf 204 Fälle sowie beim Warenbetrug um 120 auf 540 Fälle dürften nach Einschätzung der Polizei auf das coronabedingt veränderte Konsumverhalten zurückzuführen sein. Der sogenannte „Callcenter-Betrug“ ging im vergangenen Jahr im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ravensburg um 322 auf 840 Fälle zurück, bewege sich aber nach wie vor auf hohem Niveau. Und obwohl die Gesamtzahl der Straftaten rückläufig war, erhöhte sich die Schadenssumme drastisch von 420 000 auf 1,2 Millionen Euro. Rauschgiftkriminalität: Meist geht es um Cannabis und Amphetamine Die registrierte Rauschgiftkriminalität war im zweiten Jahr in Folge leicht rückläufig: Die Fallzahlen reduzierten sich laut Statistik um 122 Fälle auf 2203 Straftaten. Die meisten Rauschgift-Ermittlungsverfahren seien in Zusammenhang mit Cannabis und Amphetaminen geführt worden. Bei den neuen psychoaktiven Stoffen habe sich die Zahl der Ermittlungsverfahren 2020 auf 77 nochmals erhöht (2018: 14; 2019: 69).

„Das vor uns liegende Jahr dürfte nochmals deutlich unter dem Einfluss der Corona-Pandemie stehen und statistisch betrachtet – wie 2020 auch – mit den Vorjahren deshalb nur eingeschränkt vergleichbar werden“, sagt Uwe Stürmer. „Wir werden unseren Mix aus Prävention, Präsenz und Repression mit dem Ziel weiter fortführen, neben der Verbesserung der objektiven Sicherheitslage auch das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken.“