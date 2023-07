In Albbruck entsteht die Zukunft der medizinischen Versorgung im Landkreis Waldshut. Der geplante Gesundheitspark mit dem Neubau des Klinikums Hochrhein ist das größte Projekt in der Geschichte des Landkreises.

Am 19. April hat der Waldshuter Kreistag die Generalplanung für das neue Zentralkrankenhaus an die Vamed Deutschland Holding GmbH übertragen, am 9. Mai erfolgte die Vertragsunterzeichnung. In den rund zwei Monaten seit der Vertragsunterzeichnung ist im Hintergrund einiges passiert. Was genau, will der Landkreis am Dienstag, 11. Juli, den Bürgern bei einem Livestream erläutern. Dabei soll auch erklärt werden, was die Generalplanung überhaupt bedeutet und was das damit beauftragte Unternehmen sonst noch macht, berichtet Tobias Herrmann, Sprecher des Landratsamtes, auf Anfrage.

Wann und wie ist der Livestream zu sehen?

Der Livestream beginnt am Dienstag 11. Juli, 19 Uhr in diesem Youtube-Video:

Was erfahren die Bürger in dem Livestream?

Die Veranstaltung ist laut Tobias Herrmann in zwei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil sind mehrere Vorträge geplant. Zunächst gibt Landrat Martin Kistler einen Einblick in den Zeitplan und den aktuellen Stand der Planung.

Knut Maier von der Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH Stutgart wirft einen Blick auf die Städtebauliche Masterplanung. Was die Aufgabe der Generalplaner ist und was in den vergangenen zwei Monaten erledigt wurde, berichtet Christian Schneider von der Vamed Deutschland Holding GmbH.

Klinikum-Geschäftsführer Hans-Peter Schlaudt erläutert die Vorteile und die Notwendigkeit des Neubaus und wie der Landkreis mit dem medizinischen Konzept auf die Krankenhausreform von Gesundheitsminister Karl Lauterbach vorbereitet ist.

Welche Aufgaben mit dem Gesundheitspark auf die Gemeinde Albbruck zu kommen und die Sicht der Gemeinde, stellt Bürgermeister Stefan Kaiser vor.

Können sich die Bürger auch an der Veranstaltung beteilgen?

Nach der rund 30-minütigen Einführung sind im zweiten Teil die Bürger an der Reihe. Sie können über die Live-Chat-Funktion auf dem YouTube-Kanal des Landkreises Fragen an die Projektbeteiligten stellen.

Der Gesundheitspark Auf dem rund 90.000 Quadratmeter großem Areal westlich der Albmündung, südlich der B34 und nördlich des Rheins in Albbruck soll der Gesundheitspark Hochrhein entstehen. Hier soll das neue Zentralklinikum mit rund 350 Betten als Teil des Gesundheitsparks Hochrhein errichtet werden. Im Gesundheitspark sollen sich außerdem weitere medizinische oder medizinnahe Dienstleistungen privater Anbieter, wie etwa eine Apotheke, ein Ärztehaus oder ein Sanitätshaus ansiedeln. Zudem sind Angebote wie eine Kindertagesstätte, ein Personalwohnheim und ein Parkhaus geplant. Im Gesundheitspark sollen rund 1000 Arbeitsplätze entstehen. (von/mvö)

Warum gibt es eine Terminkollision mit der OB-Wahl in Waldshut?

Parallel zum Livestream findet auch die erste von zwei öffentlichen Bewerbervorstellungen zur Oberbürgermeisterwahl in Waldshut-Tiengen statt. Die Veranstaltung in der Waldshuter Stadthalle beginnt ebenfalls um 19 Uhr. Zur Terminüberschneidung sagt der Sprecher des Landkreises Waldshut: „Das war vor der Sommerpause der einzige Termin, an dem alle Referenten auch Zeit hatten.“ Dem Landkreis sei es wichtig gewesen, den Bürgern noch vor der Sommerpause einen Einblick in den aktuellen Stand des Gesundheitsprojekts zu geben.