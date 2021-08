von Kai Oldenburg und Manfred Dinort

Der Verlust „freut uns nicht“, so Landrat Martin Kistler in der jüngsten Sitzung des Waldshuter Kreistags. Allerdings sei 2020 kein repräsentatives Jahr gewesen. Was die Versorgung der Patienten anbelangt, „sind wir aber anständig durch das Corona-Jahr gekommen“. In der gleichen Sitzung erklärte Klinik-Geschäftsführer Hans-Peter Schlaudt: „Wir haben das Jahr nicht so abgeschlossen, wie wir es geplant haben – da hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht.“

Ab März 2020 hätten Betten für Corona-Patienten freigeschaufelt werden müssen. Nach einer Beruhigung im Juni, sei das Klinikum im Herbst von der nächsten Welle erwischt worden. Dennoch sei es gelungen, die notwendige Anzahl an Intensiv-Betten und das erforderliche Pflegepersonal bereitzustellen.

Kreis Waldshut Klinikum Hochrhein: Über zwei Kreisel auf der B 34 und eine Parkallee sollen Patienten, Mitarbeiter und Besucher ins geplante Zentralkrankenhaus in Albbruck kommen Das könnte Sie auch interessieren

Aus dem Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG für 2020 geht hervor, dass im Jahr 2020 exakt 10.909 stationäre Patienten behandelt worden seien. Im Vergleich mit den am Standort Waldshut im Vorjahr behandelten Patienten (12.331) sei ein Minus von 1.422 Fällen zu verzeichnen. Im Gesamtvergleich der Geschäftsjahre 2020 und 2019 nahm

die Zahl der Patienten um 11,5 Prozent ab.

Die Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen hätten um 3,849 Millionen Euro auf 48.622 Millionen Euro erhöht werden können. Gründe der höheren Erlöse sind laut KPMG, trotz gesunkener Patientenzahlen, die Effekte aus den Corona-Hilfen der Bundes- und Landesregierung in Höhe von 3,824 Millionen Euro.

Kreis Waldshut Medizinkonzept für das Klinikum Hochrhein steht: können sich Patienten künftig im Kreis Waldshut behandeln lassen Das könnte Sie auch interessieren

In der nicht öffentlichen Gesellschafterversammlung, die vor Beginn der jüngsten Kreistagssitzung stattfand, wurde der Jahresabschluss 2020 für das Klinikum Hochrhein formell festgestellt, der eine Bilanzsumme von knapp 42 Millionen Euro und einen Jahresfehlbetrag von 4,6 Millionen Euro ausweist. Das Ergebnis wurde im Rahmen der öffentlichen Sitzung des Kreistags nicht weiter thematisiert. Im Rahmen einer Patronatserklärung verpflichtete sich der Landkreis gegenüber dem Klinikum, dieses finanziell so auszustatten, dass es in der Lage ist, die liquiditätswirksamen Verluste auszugleichen.