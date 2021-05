von Heinz J. Huber

Die Vorbereitung des Neubaus eines Zentralklinikums für die stationäre Krankenversorgung des Landkreises soll bis Ende kommenden Jahres abgeschlossen sein. Bis dahin will der Kreis Waldshut einen Generalübernehmer finden, der zum verlässlichen Preis die Planung, Ingenieurleistungen und den Bau des Klinikums bei Albbruck bis zum Jahr 2028 übernimmt.

Entscheidung soll Ende 2022 getroffen werden

Die Ausschreibungen für das teuerste Projekt des Landkreises Waldshut aller Zeiten laufen jetzt europaweit. Der Kreistag beauftragte in der jüngsten Sitzung eine Anwaltskanzlei mit den weiteren Schritten zur Suche eines Partners und bewilligte dafür weitere 457.000 Euro. Mit Vorbereitung kostet der Teilnahmewettbewerb über 650.000 Euro.

Ab Ende dieses Jahres will die Verwaltung vier Bieter in die engere Wahl nehmen. Ende 2022 soll klar sein, welches Unternehmen plant und schlüsselfertig baut. Angeblich ergab eine Marktanalyse, dass es durchaus Interessenten für das Großprojekt gibt.

„Wir sind plangemäß vorangekommen“, freute sich Landrat Martin Kistler vor dem Kreistag. Finanzdezernent Michael Hajden kündigte unter den nächsten Schritten eine Preisanalyse an, „die eingehalten werden muss!“ Laut Landrat ist das Vorhaben im Krankenhausbauprogramm des Landes Baden-Württemberg, man stehe „in gutem Austausch mit dem Ministerium“.

Betreiber für Gesundheitspark gesucht

Parallel zur Partnersuche in der Baubranche für den Klinikneubau treibt die Verwaltung die Pläne des dazu gehörenden Gesundheitsparks voran und arbeitet mit der Gemeinde Albbruck am städtebaulichen Konzept. Ab sofort sucht der Landkreis Betreiber oder Nutzer, die sich in diesem Park ansiedeln wollen. Im Konzept stehen Dienstleister aus dem Gesundheitssektor wie Apotheke oder Praxen, aber auch weitere Nutzungen wie Kindertagesstätte, Personalwohnungen und Parkhaus.

Zur ständigen Information über den Gesundheitspark Hochrhein ist eine eigene Internetseite kurz vor der Fertigstellung. Als Bausumme sind weit über 200 Millionen Euro im Gespräch. Als Einzugstermin wird das Jahr 2028 angestrebt.