Die Planung für das größte und wichtigste Zukunftsprojekt der Region läuft: Im Landratsamt Waldshut konnte für den Gesundheitscampus Hochrhein und damit für das geplante Zentralklinikum in Albbruck die wichtige Stelle der Projektleitung mit Diplomingenieur Günther Bickel besetzt werden.

Seit 1. März 2022 unterstütze Günther Bickel das Landratsamt bei der Realisierung des Gesundheitsparks Hochrhein und des künftigen Zentralklinikums, wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Als neuer Projektleiter und Bauherrnvertreter werde Bickel künftig das Vorhaben von der Planung bis hin zur Umsetzung und Fertigstellung verantwortlich leiten.

Zu seinen Hauptaufgaben zählen dabei unter anderem die Koordinierung der Vergabe von Planungs- und Bauleistungen in Form des Partnering-Verfahrens, die Planung auf Basis eines optimalen Termin-, Kosten- und Qualitätsmanagements im Rahmen eines laufenden Projektcontrollings sowie die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen internen und externen Akteuren.

Zur Person Günther Bickel stammt ursprünglich aus Franken und wohnt aktuell noch im Landkreis Konstanz. An der Hochschule Ulm studierte er Medizintechnik und erweiterte seine betriebswirtschaftlichen Kenntnisse unter anderem an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Mannheim um die Themen Krankenhausökonomie und Immobilienmanagement. Im Anschluss an das Studium wirkte Bickel bundesweit an einer Vielzahl von Krankenhaus-Bauprojekten in leitender oder beratender Funktion mit. Sein Werdegang führte ihn vom Universitätsklinikum Freiburg als Leiter der Betriebs- und Medizintechnischen Einrichtungen, über die Leitung des Ressorts Bau und Technik der Bezirkskliniken Mittelfranken, zur Evomed AG, Spital- und Laborplanung in Zürich, wo er zuletzt als Senior Consultant und Projektleiter Bauherrn schweizweit bei der Entwicklung und Umsetzung von Krankenhausprojekten beriet und verantwortete.

Den Bau eines Krankenhauses beschreibt Bickel als eine spannende und komplexe Aufgabe. Die Entwicklung und Realisierung des Gesundheitsparks Hochrhein und des Zentralklinikums sehe er dabei als große Chance.

Das geplanten Zentralkrankenhaus für den Landkreis Waldshut soll in Albbruck gebaut werden. Und zwar zwischen B 34 und Rheinufer, westlich des dortigen Rheinkraftwerks (grüne Fläche im Vordergrund). | Bild: Luftbild: Erich Meyer

„Die Möglichkeit, einen Klinikneubau von der grünen Wiese bis zur Fertigstellung als Projektleiter zu begleiten, bekommt man nicht häufig in seinem Leben. Noch dazu bei einem für die Region derart wichtigen Vorhaben wie den Gesundheitspark und dem Zentralklinikum. Ich freue mich sehr, an diesem Leuchtturmprojekt entscheidend mitwirken zu können“, wird er in der Mitteilung zitiert.

Auf dem Weg zum Zentralklinikum im Kreis Waldshut

1. Oktober 2021: Mit einem symbolischen Scheck über sechs Millionen Euro kam Landesgesundheitsminister Manfred Lucha nach Albbruck. Es ist der erste Zuschussbescheid für das geplante Zentralkrankenhaus, das im Jahr 2028 in Betrieb gehen soll.

August 2021: Sozialminister Manfred Lucha räumt Zweifel aus: „Natürlich kommt das Zentralklinikum in Albbruck“.

August 2021: Der Verlust beim Klinikum Hochrhein fällt wegen der Corona-Pandemie deutlich höher aus.

Juli 2021: Der Waldshuter Kreistag verabschiedet die Masterplanung für das geplante Zentralkrankenhaus, das im Jahr 2028 in Albbruck seinen Betrieb aufnehmen soll.

Mai 2021: Der Landkreis sucht Unternehmen für den Bau des Klinikums.