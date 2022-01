von Monika Olheide und Markus Baier

Der Blick zurück: Was vom 1. bis 7. Januar los war

Sie haben im Nachrichtendschungel den Überblick verloren? Kein Problem, da helfen wir gerne mit diesem Wochenrückblick.

Leider beschäftigt uns auch wieder Corona – denn die Omikron-Variante breitet sich aus.

Hochrheinstrecke: Der Notfall-Fahrplan wird bis 21. Januar verlängert

Voraussichtlich bis 21. Januar gilt der eingeschränkte Fahrplan auf der Hochrheinstrecke. Unser Bild zeigt einen Zug am Bahnhof Laufenburg am 31. Januar 2020. | Bild: Vonberg, Markus

Eigentlich hätte ab 10. Januar alles wieder normal laufen sollen, doch es kommt anders: Wegen hohem Krankenstand bei der Bahn fahren zwischen Basel und Singen weiterhin weniger Züge. Der eingeschränkte Fahrplan gilt laut Bahn voraussichtlich bis zum 21. Januar. Übrigens: Mehr über den Schülerverkehr in den Bussen ab 10. Januar und ob im Landkreis Waldshut Verstärkerbusse eingesetzt werden, haben wir hier für Sie aufgeschrieben.

Hochrhein: Warum bringt der Schornsteinfeger eigentlich Glück?

Alles Gute: Der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger Marc-Philipp Hoffmann aus Weilheim in klassischer Montur, dem so genannten Koller, mit den besten Wünschen für das Jahr 2022. | Bild: privat, Marc-Philipp Hoffmann

Das wollten wir genau wissen und haben jemanden gefragt, der es wissen muss: Marc-Philipp Hoffmann aus Waldshut-Tiengen ist bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger und kennt den Grund, weshalb er und seine Berufskollegen als die Glücksboten schlechthin gelten.

Murg: Dieser verletzte Schwan ist ziemlich unwillig

Tierrettung am Rhein am 4. Januar 2022: Ein ausgewachsener Schwan hatte eine Angelschnur um seinen Fuß gewickelt. | Bild: Feuerwehr Murg

Ein Schwan in Not wurde von einer Frau in Murg eingefangen und im Badezimmer untergebracht, bis tierärztliche Hilfe eintraf. Die Rettungsversuche der Feuerwehr am Vortag waren gescheitert. Lesen Sie hier die ganze Geschichte.

Erinnerung: Vor 20 Jahren wurde der Euro eingeführt

Großer Andrang: In der Sparkassen-Filiale in ad Säckingen gab es für die Kunden anlässlich der Euro-Einführung ein Glas Sekt (Archivbild vom 2. Januar 2002). | Bild: Baier, Markus

Wie lief die Umstellung von Mark auf Euro zum Jahreswechsel 2002 hinter den Kulissen ab? Wo kam es zu Schwierigkeiten, und was ist den Leuten an der Geld-Front aus der damaligen Zeit besonders in Erinnerung geblieben? Wir haben bei den Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Hochrhein sowie der Volksbanken Rhein-Wehra und Hochrhein nachgefragt.

Lörrach: So hat sich die Baustelle des neuen Zentralklinikums verändert

Das Zentralkrankenhaus Lörrach | Bild: Martin Klabund

In Lörrach stehen bereits viele Gebäudeteile des neuen Zentralklinikums und der Bau geht mit erstaunlichem Tempo voran. 2025 soll der Klinikbetrieb im Entenbad starten. Was heute bereits zu sehen ist und was seit dem Spatenstich geschah, können Sie hier anschauen.

Hochrhein: Was hat es mit dem Dreikönigskuchen auf sich?

Konditormeister Oliver Adolph zeigt den Dreikönigskuchen mit Krone. 30 Stück hat er für das diesjährige Dreikönigsfest gebacken. | Bild: Völk, Melanie

Am 6. Januar stand in vielen Haushalten ein Dreikönigskuchen auf dem Tisch. Ein Brauch, den vor allem unsere Nachbarn in Frankreich und der Schweiz pflegen. Aber auch bei uns gewinnt das Gebäck zunehmend an Bedeutung. Wir haben einem Bäcker bei der Herstellung über die Schulter geschaut.

Waldshut/Lörrach: Diese beiden Babys sind die ersten des Jahres 2022

Das sind die ersten Babys, in den Kliniken in Waldshut und Lörrach im Jahr 2022 geboren wurden. | Bild: Klinikum Hochrhein/ St. Elisabethen-Krankenhaus

Janne Vogelbacher ist das erste Baby, das im Klinikum Hochrhein in Waldshut im neuen Jahr zur Welt kam. Er wurde am 2. Januar um 11.47 Uhr geboren und ist das erste Kind von Nadine Schwarz-Vogelbacher und Patrick Vogelbacher aus Höchenschwand.

Dominik heißt das erste Baby des Jahres 2022, das im St. Elisabethen-Krankenhaus in Lörrach geboren wurde. Er kam um 8.58 Uhr am Neujahrsmorgen auf die Welt und ist das zweite Kind von Cristiana und Adrian Kellner aus Lörrach.

Hochrhein: Omikron wird in der Region sichtbar

Gemäßigter Anstieg in Deutschland, explosionsartiges Wachstum in der Schweiz: Die Verbreitung der Omikron-Variante macht sich nun auch am Hochrhein bemerkbar. (Stand der Grafik: 3. Januar 2022) | Bild: Obermeyer, Justus

Übersicht über die Corona-Zahlen in den Landkreisen Lörrach und Waldshut. Explodierende Fallzahlen in den Schweizer Grenzkantonen könnten die Spitäler wieder an die Belastungsgrenze bringen. Lesen Sie hier die Datenanalyse.

Übrigens: Wir halten Sie weiterhin aktuell über die Entwicklungen in Sachen Corona in den Kreisen Waldshut und Lörrach, sowie in den benachbarten Schweizer Kantonen auf dem Laufenden. Hier geht es zu unserem Ticker.

Eine Übersicht über die Corona-Testmöglichkeiten im Kreis Waldshut finden Sie hier.

Wann es in den Landkreisen Waldshut und Lörrach Impftermine für Kinder und Erwachsene gibt, können Sie hier nachlesen.

Die Woche vom 18. bis 24. Dezember im Überblick: