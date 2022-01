Für einen Tag ein König sein – das ist mit dem Brauch des Dreikönigskuchens möglich. In dem Gebäck ist ein Gegenstand versteckt. Wer beim Essen auf den mit gebackenen Glücksbringer stößt, darf sich eine Krone aufsetzen und ist der König am Dreikönigstag, 6. Januar.

Zahlreiche Bäckereien in der Region pflegen den Brauch, der vor allem durch die Nähe zur Schweiz und zu Frankreich bekannt wurde. So auch die Schopfheimer Bäckerei Adolph. Hier wird seit Generationen der Königskuchen nach Schweizer Art gebacken – ein Gebäck in der Form einer Blüte, von der die einzelnen Portionen abgezupft werden.

Der Brauch Dreikönigskuchen gibt es in mehreren Ländern, wie etwa in der Schweiz, Frankreich (Galette des Rois) oder Spanien (Roscón de Reyes). Die Rezeptur unterscheidet sich von Land zu Land. Der Schweizer Königskuchen ist ein Hefeteig mit Sultaninen und Hagelzucker, in Frankreich wird meist ein Blätterteig mit Mandelfüllung gebacken. Gemeinsam haben alle Kuchen, dass ein Gegenstand eingebacken wird – eine Mandel, eine getrocknete Bohne, eine kleine Figur in Form eines Königs oder ein anderer kleiner Gegenstand. Wer den kleinen Glücksbringer in seinem Stück findet, ist für einen Tag König. Der Ursprung in der Schweiz Laut „Migusto“, dem Kochmagazin des Schweizer Detailunternehmens Migros, liegt die Geburtsstunde des heutigen Schweizer Dreikönigskuchen in den 50er Jahren. Demzufolge hat der Basler Brotforscher Max Währen, den Brauch, der bis ins Mittelalter zurückgehen soll, wiederbelebt. Schon damals wurde zum Fest der Heiligen Drei Könige ein süßes Gebäck verspeist, in das eine Bohne oder eine Porzellanfigur eingebacken war, die den Finder zum König machte.

Mittlerweile führen Oliver und Martina Adolph die Bäckerei in der neunten Generation – klar dass auch sie zum Dreikönigstag den Königskuchen backen.

Der Klassiker

„Ein klassisches Rezept für den Dreikönigskuchen gibt es nicht. Es gibt viele regionale Unterschiede“, erklärt Konditormeister Oliver Adolph. Das Rezept, das der 50-Jährige verwendet, ist ein Hefeteig mit viel Fett und Hagelzucker.

Die Zutaten Der Dreikönigskuchen nach Schweizer Art ist ein Hefekuchen, garniert mit Hagelzucker. Die Zutaten: Mehl, Eier, Butter, Hefe, Milch und Zucker.

Die Vorbereitungen für den Königskuchen beginnen in der Backstube in Schopfheim bereits am Dienstag.

Die Zutaten werden zu einem Teig verknetet, dann geht der Hefeteig etwa eine halbe Stunde.

Mehl, Eier, Butter, Hefe, Milch und Zucker werden zu einem Teig verknetet. | Bild: Oliver Adolph

Mit einer speziellen Maschine werden aus dem Teig (1500 Gramm) 30 kleine Stücke geformt – jedes von ihnen wiegt 50 Gramm.

Mit einer speziellen Maschine werden 30 Stück Teigkugeln (1500 Gramm) geformt. | Bild: Oliver Adolph

In einige der Teigstücke wird die kleine Königsfigur versteckt.

Diese kleine Figur versteckt sich in dem Kuchen. Immer öfter wird der König aber durch eine Mandel ersetzt. | Bild: Melanie Völk

Sieben Teigkugeln – in einer befindet sich der König (in welcher weiß natürlich nur der Bäcker) werden in eine Schale gelegt. In dieser Form geht der Hefeteig noch einmal eine halbe Stunde.

Für den Königskuchen wandern sieben Teigkugeln in eine Form, in einer dieser Kugeln ist die kleine Königsfigur versteckt. | Bild: Melanie Völk

Nach der Gehzeit wird der Teig mit Ei bestrichen und mit Hagelzucker bestreut. Der Kuchen wird für 30 Minuten bei 200 Grad im Ofen gebacken. „Im üblichen Haushalts-Ofen können Temperatur und Backzeit aber variieren“, erklärt Oliver Adolph.

Oliver Adolph mit dem fertig vorbereiteten Dreikönigskuchen. In der Form wird der Dreikönigskuchen 30 Minuten bei 200 Grad im Ofen gebacken. | Bild: Melanie Völk

Fertig ist der Dreikönigskuchen nach Schweizer Art, der mit einer Krone verkauft wird.

Fertig ist der Dreikönigskuchen. | Bild: Melanie Völk

Bei Familie Adolph gibt es den Dreikönigskuchen übrigens am Dreikönigstag zum Frühstück mit den Kindern und Enkeln. Wer am häufigsten zum König gekrönt wurde? Oliver Adolph und seine Frau Martina sehen sich etwas ratlos an. „Von uns wurde jeder schon einmal König.“