Lörrach vor 1 Stunde

Das Millionenprojekt wächst: So kommt der Bau des Zentralkrankenhauses in Lörrach voran

In Lörrach stehen bereits viele Gebäudeteile des neuen Zentralklinikums und der Bau geht mit erstaunlichem Tempo voran. 2025 soll der Klinikbetrieb im Entenbad starten. Was heute bereits zu sehen ist und was seit dem Spatenstich geschah, können Sie hier sehen.