Tonnenweise Münzgeld auf Lager: So turbulent lief vor 20 Jahren die Umstellung auf den Euro aus Sicht der Banken am Hochrhein ab

Wie lief die Umstellung von Mark auf Euro zum Jahreswechsel 2002 hinter den Kulissen ab? Wo kam es zu Schwierigkeiten, und was ist den Leuten an der Geld-Front aus der damaligen Zeit besonders in Erinnerung geblieben? Wir haben bei den Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Hochrhein sowie der Volksbanken Rhein-Wehra und Hochrhein nachgefragt.