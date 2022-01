von sk

Dominik heißt das erste Baby des Jahres 2022, das im St. Elisabethen-Krankenhaus in Lörrach – vier Tage vor dem errechneten Termin – geboren wurde. Wie das Krankenhaus informiert, kam Dominik als vaginale Geburt aus Beckenendlage 8.58 Uhr am Neujahrsmorgen auf die Welt. Dominik ist das zweite Kind von Cristiana und Adrian Kellner aus Lörrach. „Ich fühlte mich unter der Geburt die ganze Zeit sehr gut aufgehoben und top betreut“, wird Mutter Cristiana Keller in der Mitteilung zitiert.

Mit 3110 Gramm Gewicht und 50 Zentimetern Körperlänge war das Neugeborene dabei etwas größer als sein älterer Bruder Lukas (ebenfalls 3110 Gramm und 49 Zentimeter), der im Januar 2020 ebenfalls im Eli geboren wurde.

So viele Kinder kamen 2021 auf die Welt Exakt 2289 Kinder kamen im vergangen Jahr im „Eli“ auf die Welt. Unter Berücksichtigung der 37 Mehrlingsschwangerschaften wurde dabei mit 2252 Entbindungen im Jahr 2021 exakt die Geburtenzahl von 2020 erreicht, heißt es in der Mitteilung weiter. Mit 7,8 Prozent lag die Frühchenquote (Geburten vor der 37. Schwangerschaftswoche) im langjährigen Durchschnitt.

Auch im Jahr 2021 habe es mehrere überraschende Konstellationen gegeben: So wurde eine Patientin, die ihre Schwangerschaft nicht bemerkt hatte, im KKH wegen Unterbauchschmerzen vorstellig und dann kurz darauf Mutter eines gesunden Babys. „Auch hier hat die Zusammenarbeit mit den Kollegen der Kreiskliniken hervorragend funktioniert“, erinnert sich Prof. Dr. Michael Bohlmann, Chefarzt der Frauenklinik, schmunzelnd über den ungewöhnlichen Verlauf.

Hebamme Christiane Schwan (links) und Michael Bohlmann (rechts) gratulieren den stolzen Eltern Cristiana und Adrian Kellner zur Geburt von Dominik. Bild: Elisabethenkrankenhaus Lörrach | Bild: Elisabethenkrankenhaus Lörrach

„Die enge Zusammenhalt von Hebammen, den Mitarbeiterinnen auf der Schwangeren- und der Entbundenenstation, Geburtshelfern und den Experten der Kinderklinik ist dabei der entscheidende Faktor zur familienzentrierten Betreuung und sicheren Versorgung“, wird Bohlmann abschließend in der Mitteilung zitiert.