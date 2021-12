von Monika Olheide und Markus Baier

Der Blick zurück: Was vom 18. bis 24. Dezember los war

Sie haben im Nachrichtendschungel den Überblick verloren? Kein Problem, da helfen wir gerne mit diesem Wochenrückblick.

Leider beschäftigt uns auch wieder Corona – hinsichtlich der Regeln an der Grenze und den Bedürfnissen von Covid-Patienten im Spital.

Rheinfelden: Autobahn-Teilstück für Verkehr freigegeben

Die neue A98-Anschlussstelle in Minseln. | Bild: Erich Meyer

Die Autobahn GmbH hat am 20. Dezember bei Rheinfelden den Verkehr auf dem A98-Teilstück 4 mit dem Herrschaftsbucktunnel freigegeben – allerdings ganz ohne feierliche Eröffnung.

Hochrheinstrecke: Notfallfahrplan bis 9. Januar

Züge am Bahnhof Waldshut. (Archivbild vom 27. September 2021) | Bild: Schlichter, Juliane

Der hohe Krankenstand beschäftigt die Bahn weiterhin: Die Deutsche Bahn hat für die Hochrheinstrecke zwischen Basel und Singen einen Notfall-Fahrplan herausgegeben. Dieser gilt bis voraussichtlich 9. Januar 2022.

Südschwarzwald: Suche nach vermisster Wanderin geht weiter

Die private Suchgruppe „Bitte findet Scarlett“ beim Dreh für Sat 1 Gold. | Bild: Patricia Lindinger

Die private Suchgruppe „Bitte findet Scarlett“ startet Aktion mit bemalten Wandersteinen. Sie verknüpft damit große Hoffnung, dass sich neue Hinweise ergeben und die seit 10. September 2020 vermisste junge Frau dadurch endlich gefunden wird. Die ehrenamtlichen Sucher möchten, dass der Fall nicht in Vergessenheit gerät.

Schweiz: Die Vignette 2022 ist violett

So sieht die Schweizer Vignette im Jahr 2022 aus. | Bild: EZV

Vorsicht: Die Vignette 2021 gilt nur noch bis zum 31. Januar 2022. Dann muss, um die Schweizer Bundesautobahnen nutzen zu können, die violette Vignette für 2022 ans Auto ran. Hier die wichtigsten Antworten im Überblick.

Waldshut-Tiengen: Diese Regeln gelten im Klinikum Hochrhein

Der Nikolaus zu Besuch im Klinikum Hochrhein: Für die Mitarbeiter gab es kleine Geschenktütchen. | Bild: Klinikum Hochrhein

Wie viele Besucher dürfen Patienten empfangen und welche Regeln gelten im Krankenhaus? Hier die Übersicht. Außerdem hat die Klinikleitung einige Aktionen für die Mitarbeiter organisiert. Auffällig ist, dass die Spendenbereitschaft aus der Bevölkerung im Vergleich zu 2020 stark abgenommen hat.

Hochrhein: Die schönstenDie Weihnachtsbäume

So schön und kreativ sind die Weihnachtsbäume unserer Leser in der Region. Eine kleine Auswahl. | Bild: Plutta/Fröse/Kaiser/Peterhans

Ob groß oder klein, bunt und festlich erleuchtet: Christbäume sind jedes Jahr besondere Hingucker. Eine Auswahl der schönsten Bäume in der Region sehen Sie hier.

Bad Säckingen: Festmahl aus der Großküche

Bernhard Landbrecht und Oskar Riemel (rechts), Koch im 2. Ausbildungsjahr, stehen in der Großküche der Reha-Klinik in Bad Säckingen während der Vorbereitungen auf das festliche Weihnachtsessen. An Heiligabend gibt es Ochsenbacke, das Traditionsgericht der Klinik. | Bild: Maria Schlageter

Wie kocht es sich eigentlich, wenn gleich 70 oder mehr Menschen Leute auf das weihnachtliche Festmahl warten? Wir haben Bernhard Landbrecht, Küchenleiter der Rehaklinik Bad Säckingen, besucht.

