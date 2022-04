Die Gewinner aus dem Bereich Waldshut-Tiengen

Platz 1: Katholische Frauengemeinschaft Birndorf

Die Katholische Frauengemeinschaft Birndorf stellt bei ihrer neuen Nähaktion „Birndorfer Nestelhuhn“ Demenzkissen her. Damit wollen die Frauen Menschen in Pflege- und Seniorenheimen eine Freude machen. Unruhige Hände werden dazu angeregt, sich zielorientiert zu bewegen, zudem werden die motorischen Fähigkeiten trainiert und das Gedächtnis angeregt.

1. Platz: 2500 Euro gewinnt die Frauengemeinschaft Birndorf (von links): Bürgermeister Stefan Kaiser, Wolf Morlock, Vorstandsvorsitzender Sparkasse Hochrhein, Christina Rotkamm, Bärbel Gerteis, Vorsitzende Anita Eckert und Markus Baier, Leiter der Lokalredaktion Waldshut. | Bild: Völk, Melanie

Platz 2: Radsportverein Schmitzingen

Der Radsportverein Schmitzingen will sein 100-Jähriges mit einem Grümpelturnier feiern. Bei Musik und Bewirtung aus der Region sollen alle Generationen einen unterhaltsamen Tag erleben. Die teilnehmenden Mannschaften werden aufgefordert, mit dem Fahrrad anzureisen. Wer die meisten Radkilometer hat, erhält den Preis für die nachhaltigste Anreise.

Platz 2: 2250 Euro gewinnt der Radsportverein Schmitzingen (von links): Silvia Knöpfle, Direktorin Privatkunden, Kalle Unterstab, Lysianne Plutta, Dirk Mensen, Vorsitzende Brunhilde Granacher und Markus Baier, Leiter der Lokalredaktion Waldshut. | Bild: Völk, Melanie

Platz 3: SV Rheintal

Der SV Rheintal veranstaltet zum ersten Mal ein Oktoberfest, um nach der Corona-Zeit wieder die Geselligkeit in der Gemeinde zu fördern und allen Generationen die Möglichkeit zu geben, sich wieder zu begegnen. Bei der Veranstaltung soll darauf geachtet werden, dass so wenig Müll wie möglich entsteht, zudem wird der Zugang zum Fest barrierefrei sein.

3. Platz: 2000 Euro gewinnt der SV Rheintal (von links): Martin Volz, Direktor Privatkunden, die Vorstandsmitglieder Tobias Mühlhaupt, Carola Wagner und Tim Frey sowie Markus Baier, Leiter der Lokalredaktion Waldshut. | Bild: Völk, Melanie

Platz 4: SV Krenkingen

Der SV Krenkingen möchte sein traditionsreiches Sportfest wieder aufleben lassen. Es finden nicht nur Fußballspiele statt, das Fest dient auch als Treffpunkt für Sportbegeisterte aus dem Umland. Mit den Einnahmen aus dem Fest möchte der SV Sitzmöglichkeiten, besonders für bewegungseingeschränkte Personen schaffen. Momentan ist es diesem Personenkreis nicht möglich, die Fußballspiele auf der Anlage zu verfolgen.

Platz 4: 1750 erhält der SV Krenkingen (von links): Silvia Knöpfle, Direktorin Privatkunden, Manuel Nägele, Manuel Boll und Markus Baier, Leiter der Lokalredaktion Waldshut. | Bild: Völk, Melanie

Platz 5: SV Unteralpfen, Abteilung Tennis

Die Abteilung Tennis des SV Unteralpfen lädt im Rahmen des Aktionstages „Deutschland spielt Tennis“ am 5. Juni Interessierte aller Altersklassen ein. Unter Anleitung erfahrener Mitglieder können Besucher in lockerer Atmosphäre den Sport für sich entdecken. Der Aktionstag soll die Türen zur Anlage in Unteralpfen für jeden öffnen, der sich für Bewegung an der frischen Luft und Geselligkeit begeistert.

5. Platz: 1500 Euro gibt es für den SV Unteralpfen, Abteilung Tennis (von links): Bürgermeister Stefan Kaiser, Silvia Knöpfle, Direktorin Privatkunden, Andreas Sutter, Pirmin Höfler, Sarah Baumgartner und Markus Baier, Leiter der Lokalredaktion Waldshut. | Bild: Völk, Melanie

Platz 6: Musikverein Gurtweil

Der Musikverein Gurtweil möchte sein 150-jähriges Bestehen über das Jahr mit mehreren Veranstaltungen feiern. Der zweitägige Dorfhock soll als „Kick off“ zur Etablierung einer neuen Veranstaltung dienen. Die Musiker wollen damit eine Veranstaltung schaffen, an der sich verschiedene Musikvereine und Zuhörer in jedem Alter begegnen können.

6. Platz: 1250 Euro erhält der Musikverein Gurtweil (von links): Silvia Knöpfle, Direktorin Privatkunden, Michael Steffen, Gudrun Hilpert, Vorsitzender Daniel Duttlinger und Markus Baier, Leiter der Lokalredaktion Waldshut. | Bild: Völk, Melanie

Platz 7: FC Rot-Weiß Weilheim

Das Nachtturnier der Alten Herren des FCRot-Weiß Weilheim soll dieses Jahr als Veranstaltung für Jung und Alt wieder stattfinden. Durchschnittlich zehn Teams aus den Nachbarvereinen treten gegeneinander an. Dabei steht nicht das Gewinnen im Vordergrund, sondern der Spaß, die Geselligkeit und die Freundschaftspflege zwischen den Vereinen.

7. Platz: 1000 Euro gibt es für den FC Rot-Weiß Weilheim. Von links: Silvia Knöpfle, Direktorin Privatkunden, Andreas Welter, die Vorsitzenden Andre Flum und Dietmar Gamp und Markus Baier, Leiter der Lokalredaktion Waldshut. | Bild: Völk, Melanie

Platz 8: Förderverein Musikverein Dettighofen

Der MV Dettighofen wird 150 Jahre alt. Das Jubiläum soll mit einem großen, mehrtätigen Zeltfest gefeiert werden. Für diese Veranstaltung möchte der Förderverein des Musikvereins Dettighofen Mehrwegbecher anschaffen und somit einen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit machen. Die Becher sollen auch bei künftigen Veranstaltungen genutzt werden.

8. Platz: 750 Euro erhält der Musikverein Dettighofen. Von links: Bürgermeisterin Marion Frei, Silvia Knöpfle, Direktorin Privatkunden der Sparkasse Hochrhein, Joshina Glattfelder, Sabine Hartmann, Vorsitzende Simone Römersperger und Markus Baier, Leiter der Lokalredaktion Waldshut. | Bild: Völk, Melanie

Die Gewinner aus dem Bereich Bad Säckingen

Platz 1: Jugendförderverein Region Laufenburg

Der Jugendförderverein Region Laufenburg legt Wert darauf, dass die Spieler nicht nur fußballerisches Wissen und Können, sondern auch soziale Eigenschaften vermittelt bekommen. Das Motto lautet Gutes tun und erleben, Ressourcen sparen, Nachhaltigkeit leben und Vorbild sein. In diesem Sinne sammelt der Verein ausgemusterte Trainingsmittel und gibt diese an an hilfsbedürftige Menschen weiter.

1. Platz: Über 2500 Euro freut sich der Jugendförderverein Laufenburg (von links): Wolf Morlock, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hochrhein, Bürgermeister Ulrich Krieger, Heiner Berger, Ilka Strittmatter, Vorsitzender Michael Rieple und Andreas Gerber, Leiter der Lokalredaktion Bad Säckingen. | Bild: Völk, Melanie

Platz 2: SV Niederhof

Der SV Niederhof hat vor einigen Jahren das Kürbisfest im Ortskern ins Leben gerufen, zu dem jedes Kind einen geschnitzten Kürbis mitbringen darf. Jetzt möchte der Verein mit dem Fest das Naturbewusstsein bei den Kindern wecken. Unter dem Motto „Ein Kürbis für den Wald“, soll für jeden Kürbis ein Baum im Wald in Niederhof gepflanzt werden. An den Vereinswanderung sollen die Kinder dann sehen, wie ihre Bäume wachsen.

2. Platz: 2250 Euro gehen an den SV Niederhof (von links): Martin Volz, Direktor Privatkunden, Tobias Knobloch, Tina Zurnieden, Vorsitzende Jennifer Eckert und Andreas Gerber, Leiter der Lokalredaktion Bad Säckingen. | Bild: Völk, Melanie

Platz 3: SV 08 Laufenburg

Die Laufenburger Vereine wollen am 30.¦April und 1.¦Mai die Eröffnung der Laufenburger 8 feiern. Unter dem Motto „R(h)ein in den Mai – Verein(t) auf der Laufenburger 8“ bewirten der SV 08 , der Jugendförderverein, die Stadt- und Feuerwehrmusik, der Turnverein, die Waldgeister Rhina und die Narro Altfischerzunft Wanderer auf der Laufenburger 8. Dabei soll auch die Vereinsgemeinschaft gestärkt werden.

3. Platz: 2000 Euro gewinnen die Laufenburger Vereine für ihr Projekt „Rhein in den Mai“ (von links): Martin Volz, Direktor Privatkunden, Bürgermeister Ulrich Krieger, Heiner Berger, Vize-Vorsitzender des JVF Laufenburg, Johan Scheible, Vorsitzender SV 08 Laufenburg und Andreas Gerber, Leiter der Lokalredaktion Bad Säckingen. | Bild: Völk, Melanie

Platz 4: Trachtenkapelle Herrischried

Die Trachtenkapelle Herrischried will ein Dorfkonzert beim Seniorenheim veranstalten. Für die Senioren soll die Musik ein Trostpflaster für zahlreiche Entbehrungen in der Corona-Zeit sein. Das Konzert ist barrierefrei erreichbar, denn alle Generationen sollen mit dabei sein und die Dorfgemeinschaft wieder gestärkt werden. Die Senioren dürfen sich ihre Lieblingslieder wünschen und wer will, darf den Taktstock übernehmen.

4. Platz: Über 1750 Euro freut sich die Trachtenkapelle Herrischried (von links): Bürgermeister-Stellvertreter Manfred Krüger, Andreas Gerber, Leiter der Lokalredaktion Bad Säckingen, Helga Stoll, Vorsitzender Ralf Huber und Martin Volz, Direktor Privatkunden. | Bild: Völk, Melanie

Platz 5: FC Herrischried

Der FC Herrischried hat im vergangenen Jahr zum ersten Mal ein fünftägiges Fußballcamp gemeinsam mit einer Fußballschule organisiert. Ein professionelles Trainerteam geht dabei gezielt auf das Können und die Bedürfnisse der Kinder ein. Für das Camp müssen keine langen Anfahrtswege in Kauf genommen werden, zudem bringen die Kinder bringen ihr eigenes Geschirr und Besteck mit. Der Verein legt außerdem Wert darauf, dass die Sportausstattung von einem regionalen Hersteller stammt.

Platz 5: 1500 Euro gewinnt der FC Herrischried (von links): Bürgermeister-Stellvertreter Manfred Krüger, Andreas Gerber, Leiter Lokalredaktion Bad Säckingen, Martin Volz, Direktor Privatkunden, die Vorsitzenden Gerhard Grüber und Stephan Gerspach. | Bild: Völk, Melanie

Platz 6: Motorradfreunde Grunholz

Die Motorradfreunde Grunholz richten jedes Jahr am letzten Juniwochenende das Motorradfäscht aus. 2022 soll das Fest vom 29. Juli bis 1. August stattfinden. Wer mitfeiert, feiert auch für einen guten Zweck. Denn die Motorradfreunde spenden den gesamten Erlös seit über 35 Jahren. Insgesamt kamen so mehr als 100.000 Euro zusammen. 2022 soll der Erlös soll an die First Responder Laufenburg-Murg gehen.

6. Platz: Über 1250 Euro freuen sich die Motorradfreunde Grunholz (von links): Bürgermeister Ulrich Krieger, Stefan Falk, Stefanie Blume (Fist Responder), Harry Eschbach, Andreas Gerber, Leiter der Lokalredaktion Bad Säckingen und Martin Volz, Direktor Privatkunden. | Bild: Völk, Melanie

Platz 7: Musikverein Oberhof

Der Musikverein Oberwihl möchte mit seinem Summer MättliFescht nach der Corona-Pause die Dorfgemeinschaft und Geselligkeit wieder aufleben lassen. Die Nachhaltigkeit sieht der Verein vor allem in der Notwendigkeit des Vereinslebens und der Dorfgemeinschaft. Ziel ist es, noch viele Jahre im Dorf aktiv zu sein. Daher will der Verein in seine Zukunft investieren, also in die Ausbildung von Zöglingen.

7. Platz: 1000 Euro gewinnt der Musikverein Oberwihl (von links): Martin Volz, Direktor Privatkunden, Bettina Eichmann, Vorsitzende Jasmin Kaiser und Andreas Gerber, Leiter der Lokalredaktion Waldshut. | Bild: Völk, Melanie

Platz 8: Harmonika-Orchester Laufenburg

Das Harmonika-Orchester veranstaltet regelmäßig im Oktober zwei Flohmärkte. Vormittags dürfen Kinder im Alter von sechs bis 15 Jahren Spielsachen, Fahrzeuge oder Bücher an einem eigenen Verkaufsplatz anbieten. Am Abend sind dann die Frauen mit ihrem Angebot an der Reihe. Die Nachhaltigkeit ergibt sich laut Verein durch die Weiterverwendung der gebrauchten, aber nicht mehr benötigten Sachen. Statt neu gekauft, erhalten die Dinge eine längere und sinnvolle Lebensdauer.