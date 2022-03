von Sandra Holzwarth

Der Verein

SV Unteralpfen hat rund 120 Mitglieder. Die Abteilung Tennis gibt es seit 1994.

Die Veranstaltung

Im Rahmen des Aktionstages „Deutschland spielt Tennis“ lädt die Abteilung Tennis des SV Unteralpfen am 5. Juni Interessierte aller Altersklassen ein. Unter Anleitung erfahrener Mitglieder können Besucher in lockerer Atmosphäre den Sport für sich entdecken. Vom Grundschüler bis ins hohe Alter – denn Tennis ist laut Verein ein Sport, der alle Altersklassen begeistert und das Gemeinschaftsgefühl stärkt. Der Aktionstag soll die Türen zur Anlage in Unteralpfen für jeden öffnen, der sich für Bewegung an der frischen Luft und Geselligkeit begeistert. Neben einem Show-Match wird auch ein Schnuppertraining angeboten. Für die Bewirtung seiner Gäste sorgt der Verein selbst. Die Tennisanlage des SV Unteralpfen ist die einzige in der Gemeinde Albbruck.

Daher sei es für die Tennisabteilung eine Mission, die soziale Nachhaltigkeit in der Region zu stärken. Zentraler Aspekt ist dabei die Förderung der Jugendarbeit. Regelmäßiges Training in zahlreichen Kinder- und Jugendgruppen bilden hierfür die Basis. Die Anzahl der Jugendlichen im Verein ist seit 2019 von 20 auf 40 gestiegen. Die Anlage mit zwei Tennisplätzen stößt fortlaufend an die Kapazitätsgrenze. Ein Preisgeld aus dem Vereinswettbewerb soll deshalb zur Finanzierung eines dritten Tennisplatzes eingesetzt werden.

Der Verein in der Pandemie

Die Organisation während der Corona-Krise war für die Tennisabteilung eine Herausforderung. Dennoch ist der Verein dank seiner kontaktfreien Spielmöglichkeiten insgesamt gut durch die Pandemie gekommen. Der Verein konnte während dieser Zeit neue Mitglieder hinzugewinnen.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Beim zwölften gemeinsamen Vereinswettbewerb loben die Sparkasse Hochrhein und das SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro für nachhaltige Veranstaltunsgkonzepte aus. Welche der 47 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes kommen, entscheiden die Leser. Ab Montag, 14. März, bis Donnerstag, 31. März, können sie für ihren Verein abstimmen. In diesem Jahr findet die Abstimmung erneut ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine22 ) wird am 14. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Donnerstag, 31. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2022 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro – jeweils 15.000 Euro für den Bereich der Ausgaben Waldshut und Bad Säckingen.

