von Ingrid Ploss

Der Verein

Der FC Rot-Weiß Weilheim wurde im Juni 2005 gegründet, aber schon seit 1978 gab es in Weilheim eine Fußballabteilung, damals als TuS Weilheim. Etwa 162 Mitglieder sind heute begeisterte Fußballfans und freuen sich, auf der Anlage ihrem Sport nachgehen zu können. Dazu gehören die erste und zweite Mannschaft, die Jugendabteilung sowie die AH-Mannschaft. 2011 wurde der Kunstrasenplatz eingeweiht.

Die Veranstaltung

Das Nachtturnier der Alten Herren des FC Rot-Weiß Weilheim soll dieses Jahr als Veranstaltung für Jung und Alt wieder stattfinden. Dabei treffen sich viele Familien auf dem Sportplatz und die Kinder unterstützen ihre Väter lautstark. Durchschnittlich zehn Teams aus den Nachbarvereinen treten gegeneinander an. Dabei steht nicht das Gewinnen im Vordergrund, sondern der Spaß, die Geselligkeit und die Freundschaftspflege zwischen den Vereinen.

Damit keiner hungrig nach Hause gehen muss, gibt es viele Leckereien vom Grill mit Produkten von lokalen Bauernhöfen sowie aus der Region, um die lokalen Betriebe zu unterstützen. Eine neu installierte LED-Flutlichtanlage soll in Zukunft und während des Turniers Energie sparen. Der Plastikmüll wird reduziert, indem bei der Bewirtung auf Teller und Gläser gesetzt wird. Um dies umzusetzen, wird das richtige Gerät zum Spülen benötigt. Die vorhandenen Geräte sind jedoch in die Jahre gekommen. Daher will der Verein sie durch umweltschonende Geräte ersetzen.

Der Verein und die Pandemie

Viele Veranstaltungen, wie auch das AH-Nachtturnier, fanden nicht statt, deshalb fehlen wichtige Einnahmen.

