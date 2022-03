von Susanne Eschbach

Der Verein

Der FC Herrischried ist mit 240 Mitglieder nicht nur ein großer Verein, sondern auch ein Verein mit einer knapp 70-jährigen Geschichte. Im Verein trainieren nicht nur aktive und jugendliche Spieler, sondern auch Damenmannschaften.

Die Veranstaltung

Der FC Herrischried hat im vergangenen Jahr zum ersten Mal ein fünftägiges Fußballcamp gemeinsam mit einer Fußballschule organisiert. Ein professionelles Trainerteam geht dabei gezielt auf das Können und die Bedürfnisse der Kinder ein. So findet in diesen fünf Tagen ein altersgerechtes Training für alle Kinder statt. „Der Antrieb für das Camp war, dass wir den Kindern nach einer fast einjährigen Corona-Zwangspause, ein Fußballerlebnis bieten wollten“, erklärt Stephan Gerspach, der Vorsitzende des Vereins. „Das Camp hatte einen überraschend guten Zuspruch, weshalb wir auch in diesem Jahr wieder eine nachhaltige Ferienbetreuung bieten möchten.“ Das Fußballcamp bietet den Kindern eine Möglichkeit in der nahen Umgebung. „Es müssen keine langen Anfahrtswege in Kauf genommen werden“, so Gerspach weiter. Die Kinder bringen ihr eigenes Geschirr und Besteck mit. „Wir legen Wert darauf, dass die Sportausstattung, die die Kinder von uns erhalten, von einem regionalen Hersteller stammt. Und in den fünf Tagen im Camp kann man den Kindern wirklich etwas vermitteln, dass die Kinder auch sportlich voranbringt.“

Das Ziel

Um die Qualität des Fußballcamps und die Fußballausbildung der Jugendlichen im Verein zu steigern, bedarf es nach Angaben des Vorsitzenden einige Investitionen in Infrastruktur und Trainingsmaterial.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Beim zwölften gemeinsamen Vereinswettbewerb loben die Sparkasse Hochrhein und das SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro für nachhaltige Veranstaltunsgkonzepte aus. Welche der 47 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes kommen, entscheiden die Leser. Ab Montag, 14. März, bis Donnerstag, 31. März, können sie für ihren Verein abstimmen. In diesem Jahr findet die Abstimmung erneut ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine22 ) wird am 14. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Donnerstag, 31. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2022 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro – jeweils 15.000 Euro für den Bereich der Ausgaben Waldshut und Bad Säckingen.

Hier können Sie direkt für den Verein abstimmen