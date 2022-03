von BRIGITTE CHYMO

Die Verein

Sieben Traditionsvereine in Laufenburg haben sich zusammengetan und werden am 30. April und 1. Mai gemeinschaftlich auftreten, um der Eröffnung der Laufenburger 8 einen würdigen Rahmen zu geben. Die teilnehmenden Vereine sind der SV 08 Laufenburg, der JFV Region Laufenburg, die Stadt- und Feuerwehrmusik Laufenburg, der Turnverein Laufenburg, die Waldgeister Rhina und die Narro Altfischerzunft Laufenburg. Die Laufenburger 8 ist ein grenzüberschreitender Rundwanderweg, der in den vergangenen Jahren zwischen der Hochrheinbrücke und dem Kraftwerk Laufenburg beidseits des Rheins realisiert wurde.

Die Veranstaltung

„R(h)ein in den Mai – Verein(t) auf der Laufenburger 8“ heißt auch das gemeinsame Event der Laufenburger Vereine. Ihre Aufgabe wird sein, die großen und kleinen Wanderer auf der Laufenburger 8 an Standorten wie der Codmananlage oder dem Kraftwerk kulinarisch bei Kräften zu halten. Ziel ist dabei natürlich auch, die jeweiligen Vereine wie auch die Vereinsgemeinschaft zu stärken.

Und die Laufenburger Vereinen erhalten so eine Möglichkeit, die Ausfälle durch Corona ein wenig zu kompensieren. „Die Vereine werden an diesen Tagen auch als Gemeinschaft auftreten und die aus der Bewirtschaftung erzielten positiven wie auch negativen Einnahmen gemeinschaftlich aufteilen“, erklärt Johann Scheible, Vorsitzender des SV 08 Laufenburg. Das Preisgeld wird dazu verwendet, gemeinschaftlich Anschaffungen als Grundlage dafür zu tätigen, dass „R(h)ein in den den Mai“ alle Jahre wiederkehren kann. Jeder Verein wird aus dem Erlös seiner Bewirtung mit einem Beitrag auch die Ukraine-Hilfe unterstützen.

Beim zwölften gemeinsamen Vereinswettbewerb loben die Sparkasse Hochrhein und das SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro für nachhaltige Veranstaltunsgkonzepte aus. Welche der 47 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes kommen, entscheiden die Leser.

