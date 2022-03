von Ingrid Ploss

Der Verein

Der Förderverein wurde 2015 gegründet zur ideellen und finanziellen Förderung des Musikverein Dettighofen. Aktuell hat der Förderverein 55 Mitglieder.

Das Projekt

In diesem Jahr wird der MV Dettighofen 150 Jahre alt. Dieses Jubiläum soll mit einem großen, mehrtätigen Zeltfest gefeiert werden. Zum Vatertagshock gibt es „Bratwurst, Bier und Blasmusik“ sowie ein Traktorentreffen. Im Festzelt spielen zur Unterhaltung die Bezirksvereine MV Harmonie Lottstetten und MV Stetten-Bergöschingen. Musikalisch wird der Nachmittag mit den Polkarebellen ausklingen. Am nächsten Tag erwartet die Gäste eine Partynacht mit SlamJam. Der Höhepunkt des Festes ist der Bezirksmusiktag. Das Fest klingt mit einer Brass-Party mit Blosmaschii und Brasslufthamma aus. Kulinarisch werden die Gäste im Festzelt verwöhnt. Dabei wird das Essen überwiegend auf Porzellantellern und mit herkömmlichem Besteck serviert. Ein weiterer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit ist die Anschaffung von Mehrwegbechern, die an diesem Fest und auch an zukünftigen Vereinsveranstaltungen genutzt werden sollen. Der Förderverein schafft diese Becher für den Musikverein an.

Der Verein in der Pandemie

Die Proben wurden, um Abstand zu halten, nach dem ersten Lockdown in die Gemeindehalle Dettighofen verlegt. Dann kam der zweite Lockdown. Doch zuvor tourte der MV sonntagmorgens durch die Ortsteile und gab Platzkonzerte. In Kleingruppen gestaltete der MV kirchliche Feiern im Freien. Wenn kein Proben möglich war, gab es Online-Treffen. Ein Höhepunkt war der Dämmerschoppen zur Eröffnung des Dorfladens.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Beim zwölften gemeinsamen Vereinswettbewerb loben die Sparkasse Hochrhein und das SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro für nachhaltige Veranstaltunsgkonzepte aus. Welche der 47 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes kommen, entscheiden die Leser. Ab Montag, 14. März, bis Donnerstag, 31. März, können sie für ihren Verein abstimmen. In diesem Jahr findet die Abstimmung erneut ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine22 ) wird am 14. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Donnerstag, 31. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2022 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro – jeweils 15.000 Euro für den Bereich der Ausgaben Waldshut und Bad Säckingen.

Hier können Sie direkt für den Verein abstimmen