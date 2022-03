von BRIGITTE CHYMO

Der Verein

Der Musikverein Oberwihl mag inzwischen über 100 Jahre alt sein, ist aber trotzdem ein jung aufgestellter und innovativer Dorfverein mit viel Freude an der Blasmusik und guter Kameradschaft. Aktuell hat der Verein 30 Aktivmitglieder und ist mit dem Orchester im Dorfleben bei vielen Aktivitäten wie dem Maiblasen und dem Musikfest präsent.

Die Veranstaltung

Das Summer Mättli Fescht soll nach der Corona-Pause die Dorfgemeinschaft und Geselligkeit wieder aufleben lassen. Und natürlich geht es auch um das Musikmachen und Musikhören, den eigentlichen Zweck eines Musikvereins. Da die Veranstaltung weitestgehend im Freien stattfindet, braucht es vor allem gutes Wetter. Termin ist der 26. Juni rund um das Vereinsheim. „Nachhaltigkeit sehen wir vor allem in der Notwendigkeit des Vereinslebens und der Dorfgemeinschaft. In einem 500-Seelen-Dorf ist es uns wichtig, so viel als nur möglich zur Erhaltung einer intakten Dorfgemeinschaft beizutragen“, sagt Vorstandsmitglied Birgit Tomczak. Ziel ist es, noch viele Jahre im Dorf aktiv zu sein. Daher wird der Verein das Preisgeld in die Zukunft investieren, das heißt in die Ausbildung von Zöglingen und in die Erhaltung und Neuanschaffung von Instrumenten.

Der Verein und die Pandemie

Der Vorstand gab sich alle Mühe, Kontakte aufrechtzuerhalten. Weil im Probenraum die Corona-Auflagen nicht erfüllt werden konnten, fanden Proben im Freien oder in der Kirche statt. Ein „Haxen-To-Go-Verkauf“ und Altmaterialsammlungen fingen wenigstens teilweise die fehlenden Einnahmen aus dem jährlichen Musikfest auf.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Beim zwölften gemeinsamen Vereinswettbewerb loben die Sparkasse Hochrhein und das SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro für nachhaltige Veranstaltunsgkonzepte aus. Welche der 47 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes kommen, entscheiden die Leser. Ab Montag, 14. März, bis Donnerstag, 31. März, können sie für ihren Verein abstimmen. In diesem Jahr findet die Abstimmung erneut ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine22 ) wird am 14. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Donnerstag, 31. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2022 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro – jeweils 15.000 Euro für den Bereich der Ausgaben Waldshut und Bad Säckingen.

