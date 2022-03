von Sandra Holzwarth

Der Verein

Der Musikverein Gurtweil hat im 150. Jahr seines Bestehens 48 aktive Musiker und 15 Zöglinge in der Ausbildung.

Die Veranstaltung

Das 150-jährige Bestehen möchte der Musikverein Gurtweil mit besonderen Veranstaltungen feiern, die über das gesamte Jahr verteilt werden. Coronabedingt musste das geplante Kirchenkonzert im Frühjahr schon abgesagt werden, jetzt liegen alle Hoffnungen der Musiker auf dem mit Herzblut geplanten zweitägigen Dorfhock. Die Veranstaltung soll als „Kick-off“ zur Etablierung eines neuen Dorfhocks dienen. Die Musiker wollen damit eine Veranstaltung schaffen, an der sich verschiedene Musikvereine und Zuhörer in jedem Alter begegnen können. Die Versorgung wird mit Foodtrucks und regionalen Lebensmittel sichergestellt und der Eintritt ist frei. Mit einem möglichen Gewinn beim Vereinswettbewerb sollen die höheren Kosten für die Infrastruktur gestemmt werden, um den Grundstein für die neue Veranstaltung zu legen und auch in künftigen Sommern allen Generationen des Dorfes einen Ort der Begegnung zu bieten.

Der Verein in der Pandemie

Der Musikverein Gurtweil ist nach eigenen Angaben gut durch die Pandemie gekommen. Um Proben unter Einhaltung der Regeln ermöglichen zu können, sind die Musiker in die Gurtweiler Gemeindehalle ausgewichen, die mehr Platz bietet um Abstand zu halten. Das große Jahreskonzert musste abgesagt werden, doch mit kleineren Freiluftkonzerten im Dorf umrahmte der Musikverein besondere Anlässe und erfreute die Gurtweiler Bevölkerung in dieser schwierigen Zeit.

