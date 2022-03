von Susanne Eschbach

Der Verein

Das Harmonika Orchester in Laufenburg blickt auf eine 70-jährige Vereinsgeschichte zurück. 106 Mitglieder hat der Verein, in dessen Orchester nicht alleine nur Akkordeons zum Einsatz kommen, sondern auch Keyboards und das Schlagzeug. Momentan hat der Verein 106 Mitglieder.

Die Veranstaltung

Das Harmonika-Orchester veranstaltet regelmäßig im Oktober zwei Flohmärkte. Diese konnten in den vergangenen beiden Jahren aufgrund von Corona allerdings nicht stattfinden. Vormittags dürfen Kinder im Alter von sechs bis 15 Jahren Spielsachen, Fahrzeuge oder Bücher an einem eigenen Verkaufsplatz anbieten. Am Abend sind dann die Frauen an der Reihe. Angeboten werden Kleidung in allen Größen, Schuhe, Taschen, Schmuck oder Accessoires. Die Nachhaltigkeit wird durch die Weiterverwendung der gebrauchten, aber nicht mehr benötigten Sachen sinnvoll erzielt. Statt neu gekauft, erhalten die Dinge eine längere und sinnvolle Lebensdauer. „Ein Flohmarkt befreit Menschen von den Dingen, die überflüssig geworden sind, aber nicht nutzlos“, sagt die Vorsitzende Martina Frei. „Man konzentriert sich dabei auf das Wesentliche und gibt aber anderen Menschen ganz nebenbei die Möglichkeit, einen neuen Schatz zu erwerben.“

Die Arbeit des Vereins

Die Jugendarbeit steht beim Harmonika-Orchester Laufenburg ganz weit vorne. „Bei uns findet eine vereinsinterne musikalische Ausbildung unserer Kinder und Jugendlichen am Akkordeon statt“, so Martina Frei. Um die Freude am Instrument bereits bei den Kindern zu wecken, gibt es eine Akkordeon-AG an den Laufenburger Grundschulen.

