von Ingrid Ploss

Der Verein

Der SV Rheintal wurde 1946 gegründet und feierte im vergangenen Jahr sein 75-jähriges Bestehen, das leider aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht stattfinden konnte. Ein Teil des Jubiläums soll im Juni dieses Jahres nachgeholt werden. Der Verein hat aktuell 421 Mitglieder, davon 220 Jugendliche im Alter von 5-18 Jahren. Nur durch die ehrenamtliche Tätigkeit der 15 Trainer und Betreuer im Jugendbereich ist das Vereinsleben zu stemmen. Die Jugendarbeit ist ein sehr wichtiger und großer Bestandteil des Sportvereins.

Die Veranstaltung

Der SV Rheintal veranstaltet zum ersten Mal ein Oktoberfest, um nach der Corona-Zeit wieder die Geselligkeit in der Gemeinde zu fördern und verschiedenen Generationen die Möglichkeit zu geben, sich wieder zu begegnen. Bei der Veranstaltung soll darauf geachtet werden, dass so wenig Müll wie möglich entsteht. Es soll kein Plastikbesteck und kein Plastikgeschirr verwendet werden. Der Zugang zur Veranstaltung wird barrierefrei sein, damit alle Personen teilnehmen können. Die Speisen will der Verein möglichst von regionalen Anbietern beziehen. Die Menschen der Gemeinde Küssaberg und die Mitglieder des Vereins zusammenzubringen und die Gemeinschaft zu fördern, ist das Ziel der Veranstaltung. Mit dem Preisgeld möchte sich der Verein eine neue Pellets-Heizung anschaffen

Der Verein in der Pandemie

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten in den wichtigsten Bereichen (Eintrittsgelder und Getränkeverkauf) nur sehr wenige Umsätze generiert werden. Mit dem Oktoberfest und dem Jubiläum soll die Vereinskasse wieder aufgefüllt werden.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Beim zwölften gemeinsamen Vereinswettbewerb loben die Sparkasse Hochrhein und das SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro für nachhaltige Veranstaltunsgkonzepte aus. Welche der 47 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes kommen, entscheiden die Leser. Ab Montag, 14. März, bis Donnerstag, 31. März, können sie für ihren Verein abstimmen. In diesem Jahr findet die Abstimmung erneut ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine22 ) wird am 14. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Donnerstag, 31. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2022 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro – jeweils 15.000 Euro für den Bereich der Ausgaben Waldshut und Bad Säckingen.

Hier können Sie direkt für den Verein abstimmen