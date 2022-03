von BRIGITTE CHYMO

Der Verein

Der Jugendförderverein Region Laufenburg (JFV) hat sich zum Ziel gesetzt, den Jugendfußball in der Region Laufenburg zukunftsorientiert weiterzuentwickeln und auszubauen. Mitgliedsvereine sind der FC Binzgen, SV 08 Laufenburg, SV Hänner, SV Luttingen und der FC Rotzel. Der JFV hat 300 Mitglieder.

Die Veranstaltung

Der Jugendförderverein Region Laufenburg legt Wert darauf, dass die Spieler nicht nur fußballerisches Wissen und Können, sondern auch soziale Eigenschaften vermittelt bekommen. Das Motto lautet Gutes tun und erleben, Ressourcen sparen, Nachhaltigkeit leben, Vorbild sein. In diesem Sinne sammelt der Verein seit 2020 ausgemusterte Trainingsmittel und Ausstattungsgegenstände und gibt diese an caritative Institutionen oder hilfsbedürftige Menschen weiter. 2021 spendete der JHV ausgemusterte Trikotsätze an eine Gesamtschule im Jemen.

Weitere 700 Euro aus einem Sponsorenlauf der D-Junioren teilten sich eine Schule im Jemen und eine Schule in Kenia. Für die Aktion „Bälle für Tansania“ sammelte der JHV außerdem ausgemusterte Bälle der Stammvereine und von privat. Das Preisgeld ist Grundstock für weitere soziale Veranstaltungen und Lernprojekte und könnte mithelfen, Spenden mit einer kleinen Gruppe von Spielern auch einmal persönlich übergeben zu können.

Der Verein und die Pandemie

Alle rückten zusammen und versuchten, den Spielbetrieb so gut es geht aufrechtzuerhalten. Sparen an allen Ecken und Enden war angesagt, um die massiven Einbußen durch den Wegfall von Turnieren und Veranstaltungen auszugleichen.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Beim zwölften gemeinsamen Vereinswettbewerb loben die Sparkasse Hochrhein und das SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro für nachhaltige Veranstaltunsgkonzepte aus. Welche der 47 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes kommen, entscheiden die Leser.

