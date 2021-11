Wir sind Helikopterstandort

Gibt es da etwa doch noch ein wenig Groko übrig? Nein, in Sachen Rettungshubschrauber-Standort sind sich in Friedrichshafen und der Region schließlich auch ganz ohne Parteibuch oder großartige Sondierungsgespräche einig: Christoph 45 soll bleiben, wo er ist: am Bodensee. Aber auch in politischen Kreisen flaut der Gegenwind für die im Raum stehende Verlegung des Rettungshubschrauber-Standortes nicht ab. Startfreigabe, wenn der Rettungsheli nicht gerade zu einem Einsatz abheben soll? Unwahrscheinlich.

Bild: Stefan Roth