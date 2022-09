Auf der Bundesstraße 31 stehen von Dienstag bis Donnerstag, 13. bis 15. September, entlang des Abschnitts Meersburg-Immenstaad Reparaturarbeiten an. Wie das Landratsamt mitteilt, kommt es dadurch zu Behinderungen im Straßenverkehr.

Umleitung über die B 33

Der Verkehr wird in dieser Zeit mit Ampeln an der jeweiligen Baustelle vorbeigeführt. In Fahrtrichtung Lindau wird als Alternative eine Bedarfsumleitung über die B 33 nach Markdorf, nach Friedrichshafen und zurück auf die B 31 eingerichtet, heißt es weiter.

Die Reparaturarbeiten sind wetterabhängig und können sich, beispielsweise bei starkem Regen, noch verschieben, berichtet das Landratsamt.