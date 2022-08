Bodensee vor 7 Stunden

Mit Maschinen gegen den Mief! Am Bodensee rücken jetzt Bagger gegen die stinkende Grünalge an

Was stinkt denn hier so? Das fragt man sich momentan an einem Uferabschnitt in Langenargen. Schuld am Gestank ist ein riesiger Algenteppich. Der soll entfernt werden, doch das ist gar nicht so einfach.