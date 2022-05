Der Motor des schwarzen Stunt-Buggys heult mehrmals laut auf, die riesigen Räder beginnen sich langsam zu drehen. Stuntpilot Gerhard Mayr bringt den Buggy auf dem Freigelände vor der Messehalle B3 langsam in Position. Plötzlich schießt der Wagen los, rast über eine Rampe, die Vorderräder schrauben sich in die Höhe. Mayr fährt auf den Hinterrädern weiter – ein sogenannter Wheeley.

Das waghalsige Manöver am Rande der Pressekonferenz ist nur ein Vorgeschmack auf das, was der Freestyle-Motorcross-Fahrer bei der Tuning World Bodensee vom 26. bis 29. Mai in der Messe Friedrichshafen zeigen wird. Er ist zum dritten Mal dabei, in diesem Jahr lässt er sich mit seinem Buggys bis zu zehn Meter in die Höhe katapultieren: Wheels vs. Gravitation – oder Reifen gegen Schwerkraft. Außerdem wird Mayr mit seinem Gefährt Backflips vorführen, also Rückwärtssaltos – nur eine von vielen Attraktionen.

Freestyle-Motocross-Fahrer Gerhard Mayr aus Österreich in seinem Stunt-Buggy, mit dem er bereits in Dubai unterwegs war. | Bild: Mario Wössner

„We are back, wir sind zurück“: Mit diesen Worten begrüßen Elena Kugler und Dirk Kreidenweiß, Kommunikations-Referentin und Projektleiter der Messe, zur Pressekonferenz nach zwei Jahren Corona-Zwangspause. Messechef Klaus Wellmann sagt: „Die Tuning World Bodensee steht für Spaß, Action, Treffen und die Liebe zum Automobil.“ Im Vordergrund steht nach Corona das Wiedersehen der Autoschrauber: „Die Szene hat in den vergangenen zwei Jahren gelitten. Darum freuen wir uns umso mehr, hier wieder Leute zu treffen, Gespräche zu führen und unsere Autos zu präsentieren“, sagt Tuner Markus Scheid aus Baienfurt.

Besucherzahlen gingen zurück: Hat die Tuning World noch eine Zukunft?

Doch in den Jahren vor Corona waren die Besucher zahlen kontinuierlich stark gesunken – zuletzt von knapp 100.000 Besuchern in 2018 auf 82.000 in 2019. Hat die Tuning World überhaupt noch eine Zukunft? Projektleiter Dirk Kreidenweiß entgegnet: „Man kann das nicht vergleichen, 2019 ging die Messe nur drei Tage, zuvor immer vier Tage. Dann kommen natürlich weniger Besucher.“

Aber auch zuvor sind immer weniger Tuning-Fans gekommen. „Das stimmt, der Höhepunkt war in den frühen 2000ern. Aber das waren auch zu viele Menschen für das Gelände“, sagt Kreidenweiß. Die rund 90.000 Besucher in 2018 seien optimal für das Messegelände. Auf ähnlich viele hoffe er wieder: „Alles, was über 70.000 hinaus geht, finde ich ein gutes Ergebnis.“

Projektleiter Dirk Kreidenweiß im Gespräch mit Kommunikations-Referentin Elena Kugler. | Bild: Mario Wössner

Doch ist Tuning angesichts des Klimawandels und einer teils autokritischen Jugend überhaupt noch zeitgemäß? „Ja, man muss da differenzieren. Die Fahrzeuge, die hier gebaut werden, sollen ja nicht hunderttausende Kilometer auf der Straße abspulen. Das sind Kunstwerke, die meist in Garagen oder Showräumen stehen. Ich glaube, die Tuning World wird daher auch weiterhin viele Besucher anlocken“, erklärt der Projektleiter.

Auch Stuntpilot Gerhard Mayr freut sich auf die Messe: „Endlich geht es wieder los, auch wenn ich nach der Zwangspause etwas nervös bin.“ Kein Wunder angesichts von 15 Meter weiten und acht Meter hohen Sprüngen bei 70 Kilometern pro Stunde. „Das ist gar nicht so leicht, weil der Buggy 750 Kilogramm wiegt“, beschreibt er. Er habe daher extra eine eigene Rampe konstruiert, die nur die Vorderachse nach oben katapultiert. Angst um seine Zukunft der PS- und Autoszene hat auch er nicht: „Ich finde, dass der Sound schon dazu gehört, da bin ich vom alten Schlag. Aber ich kann mir vorstellen, in Zukunft auch mit Elektromotorrad oder -buggy zu fahren.“

Immer mehr Frauen in der Szene

Eines hat sich in der Szene ohnehin bereits geändert: „Wir erwarten deutlich mehr Frauen als früher. Jedes siebte Auto in der Private Car Area wird von einer Frau sein“, freut sich Projektleiter Dirk Kreidenweiß. Zwar ist die Miss Tuning World verschwunden, sagt er, „aber künftig werden deutlich mehr Frauen in den Autos und beim Schrauben an den Autos zu sehen sein.“

Die Tunerinnen Carolin Auerswald aus Friedrichshafen (links) und Nicole Bach aus Breitenbrunn (rechts) im Gespräch mit Yasmin Auerswald von der Messe Friedrichshafen. | Bild: Mario Wössner

