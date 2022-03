An der Rotachmündung in Friedrichshafen wird es derzeit besonders deutlich: Der Bodensee hat wenig Wasser. Dass der Pegel im Winter sinkt, ist ganz normal, bei den aktuell niedrigen Wasserständen fragt sich manch einer dennoch: Wo ist denn der See hin?

Video: Wieland, Fabiane

Hier ziert jetzt ein breiter Strand das Bodenseeufer. Da wirken selbst die Gebäude am Cap-Rotach ganz klein.

Bild: Fabiane Wieland

Auch in der Abenddämmerung sorgt der niedrige Wasserstand für besondere Anblicke.

Bild: Fabiane Wieland

Wo kommt der denn her? An der Argenmündung taucht auf einer kleinen Insel gleich ein ganzer Baum auf.

Bild: Fabiane Wieland

Während sich an der Argen oftmals Wassermassen in Richtung Bodensee schieben, gibt es hier derzeit kaum Bewegung.

Video: Wieland, Fabiane

Statt ins Wasser führt diese Treppe an einem Steg in Immenstaad nur auf den

Bild: Fabiane Wieland

Kiesstrand...

... und selbst die Bojen schwimmen kaum noch.

Bild: Fabiane Wieland

Beim niedrigen Wasserstand des Bodensees fällt auf, dass die Steine am Ufer oft weiß verfärbt sind.

Bild: Fabiane Wieland

Die stählerne Skulptur an der Schiffsanlegestelle in Hagnau steht beinahe auf dem Trockenen.

Bild: Fabiane Wieland

Und auch im Hafen müssen Bootsbesitzer zum Saisonbesitzer bald einen großen Schritt an Deck machen.

Bild: Fabiane Wieland

An Meersburgs beliebtem Badeplatz wird ebenfalls freigelegt, was sonst unter der Wasseroberfläche verborgen ist.

Bild: Fabiane Wieland

Haben Sie auch besondere Niedrigwasser-Motive? Dann schreiben Sie uns: friedrichshafen.redaktion@suedkurier.de