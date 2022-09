Vier Flecken mit jeweils 50 bis 100 Metern Länge: Die Bundesstraße 31 bei Hagnau und Immenstaad ist in einem teils schlechten Zustand. Aus Sicherheitsgründen muss der Belag erneurt werden. Die Straßenmeisterei des Bodenseekreises beauftragte die Firma Dobler aus Lindenberg mit den Arbeiten.

An Tag eins, am Dienstag, 14. September, wurden zwei Flecken zwischen Hagnau und Immenstaad erneuert, was zu teils kilomterlangen Staus führte. Am Mittwoch (14. September) stehen zwei weitere Standorte auf dem Plan. Von Überlingen kommend, in Fahrtrichtung Lindau betrachtet, liegen die Wanderbaustellen vor Hagnau und nach Immenstaad.

Matthias Kanz, stellvertretender Dienststellenleiter der Straßenmeisterei Markdorf | Bild: Hilser, Stefan

Die Arbeiten kommen gut voran, berichtete Matthias Kanz, stellvertretender Dienststellenleiter des Straßenbauamts Markdorf. Am Mittwochmorgen um 10 Uhr meldete er Vollzug für die Baustelle Immenstaad, im Bereich Airbus.

Arbeiten am Mittwoch jetzt nur noch vor Hagnau

Nun konzentrieren sich die Arbeiten für den Rest des Tages auf den Bereich vor Hagnau. Wenn es trocken bleibt, könnten auch diese Arbeiten bis zum Abend abgeschlossen und der ganze Spuk am zweiten Tag bereits beendet sein.

Bis es soweit ist, muss bei Hagnau aber mit weiterhin chaotischen Zuständen gerechnet werden. Zumal über Google Maps den Autofahrern eine Strecke auf kleinen Schleichwegen vorgeschlagen wird, die dafür mitnichten ausgelegt sind.

Google schlägt eine noch chaotischere Alternative vor

Die Suchmaschine zumindest zeitweise schlägt vor, basierend auf Autofahrern, die hier bereits in größerer Zahl unterwegs sein müssen, den Weg von Immenstaad nach Hagnau via Kippenhausen zu nehmen. Wenn es nach Google geht, soll man über die Ittendorfer Straße wieder nach Hagnau einbiegen. Hierbei handelt es sich jedoch um ein Nadelöhr, das sofort zu Stau an anderer Stelle führen wird, der dann viel schwerer aufzulösen ist.

Achtung, hier kommt der Stau. | Bild: Hilser, Stefan

Kanz betont, dass sie freilich keinen Einfluss auf Google haben. Bei länger anhaltenden Baustellen würden sie solche Schleichwege allerdings sperren. Momentan rät die Straßenmeisterei, den Bereich weiträumig zu umfahren, und zwar über die B 33 via Markdorf.