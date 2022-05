Ist Tuning noch zeitgemäß? Am Donnerstag beginnt die Messe Tuning World Bodensee in Friedrichshafen. In ihren ersten Jahren Anfang der 2000er ein riesiges Event. Wie gelingt der Start nach zwei Jahren Corona-Pause und mit einem Imagewechsel im Gepäck? Denn 2022 ist der erste Jahrgang ohne Miss Tuning. Keine Frauen in knappen Klamotten als Beiwerk von schicken Autos mehr.

Video: Mario Wössner