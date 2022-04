In Friedrichshafen fehlen mindestens 240 Kindergartenplätze. Abhilfe sollen nun kurzfristig drei Miet-Container-Kindergärten schaffen, die für 3,3 Millionen Euro aufgestellt werden. Wie konnte es dazu kommen?

In Friedrichshafen herrscht akute Kita-Platz-Not. Zum neuen Kindergartenjahr 2022/2023 fehlen laut Stadtverwaltung ohnehin bereits 240 Plätze. Hinzu kommen jetzt noch viele ukrainische Flüchtlingskinder. Wo sollen also all die Kinder betreut