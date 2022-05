Die Tuning World Bodensee kommt verändert aus der Corona-Pause zurück. Ein getuntes Auto und eine meist eher knapp bekleidete Frau: Das gehörte bei der Messe seit 2003 untrennbar zusammen. Damit ist nun Schluss: Ab 2022 gibt es keine Miss Tuning mehr. Die Wahl der Miss ist aus der Messeplanung gestrichen, auch den Miss-Tuning-Kalender wird es nicht mehr geben. Titel und Pokale erhalten 2022 nur die Autos und ihre Insassen.

Projektleiter Dirk Kreidenweiß erläutert die Entscheidung der Messe in einem Pressetext: „Gegenwärtig wird Female Empowerment immer wichtiger, da stehen wir nicht zurück.“ Mit dem Abschied von der Miss ändert sich auch die Optik der Messe – denn die Miss Tuning war bisher auch das sogenannte Keyvisual. Hier steht ab sofort das Fahrzeug an sich im Mittelpunkt: Ein getunter Sportwagen für die Messe am Bodensee, die vom 26. bis 29. Mai ihre Tore öffnet. „Wir gehen weiter mit der Zeit und rücken das Tuning-Auto und all seine Facetten in den Vordergrund“, erklärt Projektleiter Kreidenweiß.

Dirk Kreidenweiß | Bild: Benjamin Schmidt

17 Miss Tunings seit 2003

Seit der ersten Tuning World Bodensee 2003 wurde die Miss Tuning gewählt. Insgesamt 17 Branchenbotschafterinnen wurden auf dem Messe-Event gekürt und im Miss-Tuning-Kalender verewigt, heißt es weiter in dem Pressetext. 2021 erschien der letzte Miss-Tuning-Kalender, der alle Schrauberköniginnen darstellt. Bekannt wurde zum Beispiel die erste Miss Tuning, Katharina Kuhlmann, später bekannt als Influencerin in Sachen Veganismus. Sie erlitt im Frühjahr 2022 einen Schlaganfall, hier erzählt sie uns ihre Geschichte. Mit ihr nahm die Miss-Geschichte ihren Anfang. Die letzte Miss Tuning wurde 2019 Vanessa Knauf.

Ein typisches Motiv: schöne Kulisse, Auto, Frau. Hier Vanessa Knauf, die letzte Miss Tuning. | Bild: Andreas Reiter Photography

„Nach fast 20 Veranstaltungen haben wir uns bewusst dazu entschieden, das Erscheinungsbild der Außenkommunikation zu ändern und es moderner zu machen. Wir freuen uns, dass viele Frauen ihre Leidenschaft zum Tuning ebenfalls auf der Messe zeigen, im Auto! Und verzichten deshalb auf die Ablenkung davor“, betont Dirk Kreidenweiß.

Die kommende Tuning World Bodensee findet von Donnerstag, 26. bis Sonntag, 29. Mai 2022 auf dem Messegelände in Friedrichshafen statt.