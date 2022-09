Im Licht der aufgehenden Sonne sind sie schon unterwegs: Mitarbeiter des Straßenbauamts stellen am Dienstagmorgen Ampeln auf, mit denen der Verkehr um eine Baustelle an der Bundesstraße geregelt werden soll. Es herrscht unter den Beschäftigten der Baufirma Dobler, die den Straßenbelag erneuert, Respekt vor dieser Baustelle: Auf der Bundesstraße, im laufenden Verkehr – das kann zu Stress angesichts genervter Autofahrer führen.

Laut Landratsamt könnten sich die Arbeiten bis Donnerstag, 15. September, hinziehen. Bei schlechtem Wetter auch noch länger. Wie ein Mitarbeiter an der Baustelle berichtet, habe er die Aufgabe, die Asphaltschicht abzutragen, aufzukehren und umgehend neu einzubauen.

Mitarbeiter der Straßenmeisterei montieren Ampeln, mit denen der Verkehr an der Baustelle geregelt wird. | Bild: Hilser, Stefan

Die Wanderbaustelle wird am Dienstag vor und nach der Gemeinde Hagnau an zwei Stellen eingerichtet. Insofern kann es zum üblichen Stau, der vor Hagnau herrscht, vor allem am Dienstag zu einem größeren Stau kommen.

Der Baustellentross zieht am Mittwoch Richtung Hagnau

Am Mittwoch soll die Wanderbaustelle dann in Richtung Immenstaad weiterziehen. Die neuralgischen Punkte liegen im Bereich der Tankstelle an der B 31 und auf Höhe des Ortsendes Immenstaad in Richtung Friedrichshafen. Eine weiträumige Umfahrung bietet sich hier also vor allem am Mittwoch an.

Sollte der Verkehr trotz der Ampeln zum Erliegen kommen, hat der Bodenseekreis eine Umleitung eingerichtet, die sich die Autofahrer natürlich vorsorglich zurecht legen können: In Fahrtrichtung Lindau geht es dann über die B 33 via Markdorf.

Vier Mann für das Aufstellen von zwei Ampeln

Als die Mitarbeiter des Straßenbauamts zu viert zwei Ampeln aufstellten, frotzeln die Straßenbauer: „Vier Männer für zwei Ampeln“, sagten sie. Alle sind hier per Du miteinander. Normalerweise, so die Reaktion der Männer in Orange, sind dafür so viele nicht nötig. Sie seien aber gemeinsam auf der Anfahrt zu Mäharbeiten – und da half man sich eben gegenseitig, damit es schneller geht.

Als dieses Bild entsteht, fließt der Verkehr noch. Die Ampel ist zwar schon in Betrieb und stimmt sich per Funk mit der gegenüberliegenden Ampel ab, ist von der Straße aber noch weggedreht. | Bild: Hilser, Stefan

Mit wenigen Handgriffen sind die Ampeln platziert. Jetzt müssen die Straßenbauer von Dobler nur noch sicherstellen, dass der abgetragene Asphalt möglichst rasch abgefahren werden kann und somit wieder ein Kipplaster zum Befüllen bereitsteht.