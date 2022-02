Immenstaad/Kippenhausen vor 18 Minuten

Schmotziger in Immenstaad und Kippenhausen: Frohsinn in kleinen Gruppen

Da öffentliche Veranstaltungen pandemiebedingt abgesagt sind, bleiben die Narren in Immenstaad am Schmotzigen eher unter sich. Das heißt aber nicht, dass Bürgermeister Johannes Henne an der Macht bleibt.