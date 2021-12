Bodenseekreis vor 1 Stunde

Signal auf grün: Südbahn steht unter Strom und fährt ab Sonntag elektrisch

Nicht am Gleis, sondern im Zeppelin-Hangar nahmen Vertreter von Bahn und Politik am Nachmittag die elektrifizierte Südbahn in Betrieb. 370 Millionen Euro kostete das Großprojekt, das jetzt nach fast vier Jahrzehnten Streit und Diskussion und vier Jahren Bauzeit fertig ist.