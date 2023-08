„Bock auf die 555. Waldshuter Chilbi“ ist auf den bunten Plakaten zu lesen, die derzeit im Stadtgebiet hängen. Sie sollen bei Einheimischen und Besuchern die Lust auf das große Heimatfest wecken, das vom 18. bis 23. August stattfindet. Einen ersten Vorgeschmack auf die Chilbi gibt es bereits bei der Bocktaufe am Samstag, 5. August.

Groß ist die Vorfreude auch bei den Veranstaltern des Heimatfestes, das an die Niederschlagung der Schweizer Belagerung im Jahr 1468 erinnert. „Die Vorfreude ist jedes Jahr etwas anders, da jede Chilbi ihre Eigenheit hat“, erklärt Tobias Bartelmess, Leiter des Organisationskomitees, auf Nachfrage dieser Zeitung.

Als außergewöhnlich bezeichnet er die Vorfreude auf die letztjährige Chilbi, die nach zwei Jahren mit abgespecktem Programm wieder mit Heimatabend, Festumzug, Bockverlosung, Wunschkonzerten und Rummel im gewohnten Rahmen über die Bühne ging.

Festzelt ist größer

„Dieses Jahr freue ich mich besonders auf das größere und dekorierte Zelt. Dies wird den Charakter der Chilbi noch einmal verändern“, ist Bartelmess überzeugt.

Tobias Bartelmess leitet das Chilbi-Organisationskomitee. | Bild: privat/Lions-Club Waldshut

Auch wenn mit der 555. Ausgabe eine besondere Chilbi ansteht, orientiere sich das Programm an dem des Vorjahres und habe keinen speziellen Bezug zur Schnapszahl. Dennoch ist die 555 präsent: „Wir haben die Zahl auf allen Plakaten und Flyern in den Vordergrund gestellt, und treffenderweise gibt es das 55. Wunschkonzert des Musikzugs St. Florian“, erklärt er.

Heimatabend wieder auf dem Johannisplatz

Der Ablauf des Heimatfests ist laut Bartelmess weitestgehend gleich geblieben. Die 2022 eingeführte Kinderdisco findet wieder am Chilbifreitag, 18. August, von 17.30 bis 20 Uhr im Festzelt auf dem Chilbiplatz statt. Zum zweiten Mal in Folge lädt der Heimatabend auf den Johannisplatz ein.

„Der logistische Aufwand auf dem Johannisplatz ist deutlich einfacher. Die Bühne ist kleiner, wirkt aber dennoch auf dem ganzen Platz“, berichtet der Leiter des Organisationskomitees. Im Gegensatz zur Kaiserstraße seien das Absperren und der Aufbau auf dem Johannisplatz einfacher.

„Die Schule kann als Umkleide und Requisitenlager genutzt werden – an dieser Stelle herzlichen Dank an die Rektorin“, sagt Tobias Bartelmess und fügt hinzu: „Atmosphärisch ist es auf dem Johannisplatz auch sehr schön mit der Heinrich-Hansjakob-Schule im Hintergrund.“

Gäste aus der Partnerstadt Lewes

Für die 555. Chilbi haben sich besondere Gäste angekündigt, darunter eine Abordnung aus der englischen Partnerstadt Lewes mit dem neuen Mayor (Bürgermeister) Matthew Bird.

Zum Trachtenumzug am Sonntag, 20. August, werden laut Bartelmess etwa 600 Umzugsteilnehmer in 25 Gruppen aus dem Landkreis Waldshut und aus den Schweizer Kantonen Uri, Fribourg, Aargau und Schwyz erwartet, darunter ein Jodlerchor.

Das Archivbild von 2022 zeigt den Rummelplatz der Waldshuter Chilbi von oben. In diesem Jahr gibt es ein Riesenrad. | Bild: go360.photo

Der Rummelplatz unter der Regie von Festwirt John Kunze aus Freiburg wird wieder voll bestückt sein. „Es sind viele bekannte Fahrgeschäfte für Kinder und Familien dabei – und dieses Jahr gibt es ein Riesenrad“, verrät Tobias Bartelmess.

Hintergrund und Programm

Die Chilbi

16.000 Eidgenossen belagerten im Jahr 1468 die Stadt Waldshut. Gerade einmal 800 Verteidiger sollen ihnen damals gegenüber gestanden haben. Mit dem einzigen verbliebenen Schafbock, den die Waldshuter immer wieder über die Mauer geführt haben, sollen sie den Schweizern volle Vorratsschränke vorgetäuscht haben. Ein Angriff fand schließlich nie statt, und im August des gleichen Jahres wurde ein Friedensvertrag geschlossen. In Erinnerung an das friedliche Ende der Belagerung feiert Waldshut seither jährlich am Wochenende nach Maria Himmelfahrt die Chilbi.

Die Veranstalter

Gemeinsam richtet die Stadt Waldshut-Tiengen mit den Traditionsvereinen Alt-Waldshut, Junggesellenschaft und Schützengesellschaft sowie der Stadtmusik Waldshut und dem Musikzug St. Florian, die jeweils zu ihren Wunschkonzerten im Festzelt einladen, die Chilbi aus.

Die Bocktaufe

Die Waldshuter Junggesellen küren bei der Bocktaufe am Samstag, 5. August, den Bockgötti der 555. Waldshuter Chilbi. An diesem Tag wird traditionell ein Freund und Gönner der Zunft zum Paten des Bockes ernannt. Die Bocktaufe findet um 17.30 Uhr vor dem Metzgertor in der Waldshuter Kaiserstraße statt. Die Bewirtung beginnt um 16.30 Uhr.

Am Chilbisonntag wird die Waldshuter Kaiserstraße für die „Romantische Sommernacht“ mit Lampions in rotes Licht getaucht, wie auf diesem Foto von 2022. | Bild: go360.photo

Die Höhepunkte

Die Chilbi geht los am Freitag, 18. August, um 16.30 Uhr mit dem Fassanstich auf dem Festplatz. Höhepunkte des Heimatfestes sind der Heimatabend am Samstag, 19. August, um 20 Uhr auf dem Johannisplatz, der Festumzug am Sonntag, 20. August, um 14.30 Uhr von der Kaiserstraße ins Festzelt zur Bockverlosung und der Waldshuter Tag am Montag, 21. August, mit Stadtjahrzeit, Kinderfest und Kinderumzug. Die 555. Chilbi endet am Mittwoch, 23. August, je nach Wetterlage mit einem Feuerwerk.