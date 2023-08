Joe Keller ist Gewinner des Chilbibocks der 555. Waldshuter Chilbi. Sein Los mit der Nummer 572 machte ihn zum stolzen Besitzer von „Andreas dem Kameradschaftlichen“. Der Chilbibock trägt diesen Namen in Anlehnung an seinen Bockgötti Andreas Maier, der es sich nicht nehmen ließ, persönlich mit dem Chilbibock zu gratulieren.

Joe Keller ist in Waldshut alles andere als ein Unbekannter. Als ehemaliger Zunftmeister und Mitglied der Narro-Zunft steht er mit beiden Beinen fest im Vereinsleben. Die Narro-Zunft ist zudem der Junggesellenschaft 1468 Waldshut freundschaftlich verbunden. Es gab viele herzliche Umarmungen für Joe Keller.

Der Bockgewinner steht fest: Es ist Joe Keller, Mitglied der Narro-Zunft Waldshut, er und die Junggesellen lassen ihrer Freude freien Lauf. | Bild: Ursula Freudig

Die Chilbibock-Verlosung fand wie immer am Sonntag nach dem Umzug im Festzelt statt. Übermütig, lautstark und angeführt von der Stadtmusik Waldshut, marschierten die Junggesellen auf die Bühne. Nachdem zwei Junggesellen den Faden sorgfältig an der Kerze und dem Glas befestigt hatten, wurde die Kerze in die Laterne gestellt, angezündet und das große Zählen begann.

Der Auftakt: Die Junggesellen 1468 Waldshut marschieren mit ihrer Fahne und der Bocklaterne, getragen von Bockbuben, auf die Bühne des Chilbi-Festzelts. | Bild: Ursula Freudig

Viel Schweiß bei gefühlten 40 Grad wurden vergossen und Geduld war gefragt. Erst im zweiten Durchlauf, nachdem die Junggesellen schon einmal bis 1000 – dies die Anzahl der verkauften Lose – hochgezählt hatten, zerschellte das Glas bei der gezählten Zahl 572. Rund eineinhalb Stunden hatte das Zählen gedauert. Das Festzelt war während der Verlosung komplett gefüllt, die Stimmung war gut und während des Zählens sorgte Alt Waldshut mit einigen Tänzen für Abwechslung.

Die Vorbereitungen: Zwei Junggesellen befestigen den Faden an der Kerze und am Glas, dann wird die Kerze in der Laterne angezündet. | Bild: Ursula Freudig

Das Schicksal von „Andreas dem Kameradschaftlichen“ liegt jetzt in den Händen von Joe Keller. Mit der Chibibock-Verlosung ist immer auch ein karitativer Aspekt verbunden. Ein Teil der Einnahmen aus dem Losverkauf geht an den Förderverein Hospiz für den Landkreis Waldshut.

Vergangene Bockgewinner

2022 Christian Wässerle, 2019 Klaus Danner, 2018 Joachim Ebi, 2017 Thomas Adlung und 2016 Claus Schleith. In den Pandemiejahren 2020 und 2021 mit einer Chilbi in stark reduzierter Form wurden als Ersatzveranstaltung für die Bockverlosungen Kunstwerke von Josef Briechle und Thomas Santhori verlost. Gewiner der Bilder waren Stephan Vatter und Felix Schreiner. Eine Chronik aller Bockgewinner, Bockgöttis und Zunftmeister ab 1946 im Internet unter www.junggesellen.de

