Chilbibock, Rummel und ganz viel Tradition – das sind die Grundzutaten des Waldshuter Heimatfestes. Gewürzt wird die Chilbi mit einer gehörigen Prise Musik. Die Stadtmusik Waldshut und der Musikzug St. Florian stehen deshalb bereits in den Startlöchern, um die Veranstaltung vom 18. bis 23. August musikalisch zu untermalen.

Bereits beim Fassanstich am Freitagnachmittag vor dem Festzelt spielen die Florianer auf. Die Stadtmusik ist unter anderem am Samstag bei der Totenehrung und dem anschließenden Heimatabend musikalisch präsent. „Selbstverständlich nehmen wir auch am großen Festumzug am Chilbisonntag teil“, betont Vorsitzender Henrik Dambach.

Höhepunkte für die beiden Vereine sind ihre jeweiligen Wunschkonzerte. „Die Besucher können sich auf ein sehr unterhaltsames und abwechslungsreiches Wunschkonzert freuen“, sagt Dambach über den Auftritt, der am Chilbimontag, 21. August, ab 17.30 Uhr im Festzelt stattfindet.

Drei Orchester auf der Bühne

„Die gesamte Stadtmusik-Familie wird sich hierbei auch gemeinsam präsentieren, so werden Orchester Kunterbunt, Jugendorchester und Stadtmusik zwei gemeinsame Stücke aufführen“, kündigt der Vorsitzende an.

Alle drei Orchester stehen unter der Leitung des Dirigenten Frank Amrein. Moderiert wird das Wunschkonzert vom aktuellen Bockgötti Andreas Maier.

2022 hatten die Wunschtitel plus Zugaben 12.738,80 Euro eingespielt. In diesem Jahr hofft die Stadtmusik für ihr 52. Wunschkonzert ebenfalls auf viele Spenden.

Waldshut-Tiengen Auf gute Gespräche! Einladung zur Sommerredaktion bei der Waldshuter Chilbi Das könnte Sie auch interessieren

Auf die Frage nach der geplanten Verwendung antwortet Henrik Dambach: „Das Geld wird speziell in die Anschaffung eines neuen Kinder-Waldhorns für Neueinsteiger in unserem Orchester Kunterbunt investiert.“ Zudem sollen weitere Instrumente angeschafft sowie Reparaturen und Instandhaltungen an den Vereinsinstrumenten durchgeführt werden.

2022 spielt Wunschkonzert 11.000 Euro ein

Der Musikzug St. Florian wird den Spendenerlös seines Wunschkonzerts unter der Leitung von Bernhard Basler am Chilbisonntag, 20. August, ab 10.30 Uhr im Festzelt für Ausbildung, Uniformen, Notenmaterial und Instrumente des Musikzugs und des Fanfaren- und Spielmannszugs verwenden, wie der Verein mitteilt. 2022 hatten die Musiker mit ihrem Wunschkonzert 11.000 Euro eingespielt.

Das 55. Wunschkonzert der Florianer an der 555. Chilbi steht unter dem Motto „Städtepartnerschaft und Jubiläum“. Seit 60 Jahren besteht die Partnerschaft mit Blois und seit 50 Jahren mit Lewes. Klar ist, dass aus diesem Anlass mit „Paris Belfort“ und „Sussex by the Sea“ zwei Musikstücke aus den jeweiligen Ländern im Programm nicht fehlen dürfen. „In diesem Jahr haben wir mehrfachen Grund zu feiern“, freut sich Abteilungskommandant Andreas Hausy.

Wir halten Sie auf dem Laufenden

Das Wichtigste rund um die 555. Waldshuter Chilbi, alle Infos, Entwicklungen und die aktuelle Berichterstattung fassen wir für Sie in diesem Übersichtsartikel zusammen.