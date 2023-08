Ein frecher Schlagabtausch zwischen Vereinsvertretern und Obrigkeit, zwischen Waldshutern und Tiengenern, aber auch zwischen all jenen, die die traditionsreiche Waldshuter Chilbi vor und hinter den Kulissen begleiten, betreuen und zu dem machen, was sie ist: All das ist das Gulaschessen der Junggesellen, das zu den gesellschaftlichen und sicherlich humoristischen Höhepunkten des Chilbi-Montags gehört.

Obrigkeit und Vereinsvertreter müssen sich einiges gefallen lassen

Traditionell ist es der Anlass, bei dem die Obrigkeit der Stadt mächtig ihr Fett weg bekommt – und eben all jene, die sich während der Chilbi-Tage besonderer Vergehen schuldig gemacht haben, oder sich auch nur aus der Schwesterstadt Tiengen in die Waldshuter Stadtscheuer gewagt haben.

Protest: Die Ex-Bockbuben hatten es mal wieder auf die Nachbarn aus Tiengen abgesehen. | Bild: Baier, Markus

Dabei werden die Veranstalter freilich nicht selten selbst gehörig durch den Kakao gezogen. Es ist auch ein Anlass, bei dem Frauen nur im aller äußersten Ausnahmefall Zutritt erhalten.

Mehr Weiblichkeit für die Männerveranstaltung?

Wie lange das noch so bleibt, bleibt abzuwarten, darf man der Beigeordneten Petra Dorfmeister glauben, die in Vertretung von OB Philipp Frank die Belange der Stadt vertrat, und den Junggesellen mächtig Paroli bot. Die Einladung von Jacobshagen zu einem Ortstermin, um sich ein Bild vom schlechten Zustand des Junggesellen-Domizils im Basler Tor zu machen, konterte sie mit dem Hinweis, dass die Junggesellen sich ja als „Betreuer des Turms“ bezeichnen und somit auch für dessen Ertüchtigung zuständig seien.

Scharfzüngig teilte Marc Jacobshagen gegen die Obrigkeit und diverse Vereinsvertreter aus – musste aber auch immer wieder ganz ordentlich einstecken. | Bild: Baier, Markus

Insofern riet sie, dass diese am besten selbst Hand anlegen sollten, wenn sie den Zustand verbessern möchten. Entsprechendes Handwerkszeug und ein auf ein T-Shirt gedrucktes Motiv für ein Logo, das das Wahrzeichen zieren könnte, hatte die Baubürgermeisterin mit im Gepäck.

Aber wie war das eigentlich mit der „Romantischen Sommernacht“? Hier hatte die Stadt vergessen, die Festbeleuchtung am Rathaus einzuschalten. Dorfmeister wies dazu alle Kritik von sich: „Wir wollten nur sehen, wer noch nüchtern genug ist, das zu bemerken“, konterte sie. Die Antwort habe sie in Form von nur etwa 70 Nachrichten erhalten.

Grenzenlose Freude bei Bockgötti und Bockgewinner

Gerührt: Joe Keller war auch am Tag nach seinem Bockgewinn tief beeindruckt. | Bild: Baier, Markus

Aber abgesehen von allen Scherzen und Witzen der zahlreichen Vertreter von Vereinen und aus der Politik und vom Auftritt der ehemaligen Bockbuben als Protestgruppe, standen natürlich der Bockgötti Andreas Maier und der Bockgewinner Joe Keller im Vordergrund. Keller sprach von einem emotionalen Anlass, den Bock gewonnen zu haben – noch dazu exakt zehn Jahre nachdem er selbst Bockgötti gewesen sei.

Und für Andreas Maier war die Wahl zum Bockgötti gleich „so unvergesslich wie das Ja-Wort meiner Frau“, wie er sagte. Die Wochen bis zur Bocktaufe habe er als gewaltigen Spießrutenlauf durch Gerüchte und „viele blöde Fragen“ erlebt. Aber es sei ihm mindestens ebenso eine Ehre und Freude gewesen, wie sich Bockgewinner Keller über den Gewinn gefreut hat.

